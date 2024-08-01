Sınırlı yükseliş sürüyor! Dolar yeni rekora doğru

Dolarda son dakika! 1 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,17 TL’den güne başlıyor. Fiyatlarda sınırlı yükseliş devam ederken, dolar, geçen ay gördüğü 33,29 rekor seviyesine yaklaştı. Yabancı işlemleri, KKM’de tasfiyenin hızlanması ve gecelik TL faizlerinde düşüş, kurdaki hareketleri destekliyor. Bu arada Ağustos itibarıyla KKM hesaplarından elde edilen getiriler için de %5-%7,5 arası stopaj dönemi başladı. Bu hesaplarda çözülmenin hızlanması bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler takip edilirken, gözler bir yandan kurlara çevrildi. Bu hafta 33,00 TL üzerinde kalıcı görünüm sergileyen dolarda sınırlı yükseliş devam ediyor. Dün 33,07 TL’den kapanış gerçekleştiren dolar fiyatı bugün %0,1 yukarıda seyrediyor.

1 AĞUSTOS 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 1 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,17 TL’den güne başlıyor. Döviz bürolarında ise işlemler 33,07-33,17 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Geçen ay 33,29 TL ile rekor seviyeyi gören doların, tekrar bu noktaya yaklaşması dikkatlerden kaçmadı. Euro’da ise ilk fiyatlar 35,95’ten geçiyor.

DOLARDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Bugünkü işlemlerde dolarda 33,12 TL destek ve 33,22 TL direnç seviyesi olarak takip ediliyor. Son bir haftada kurlarda yaşanan yukarı yönlü isteğin; yabancı yatırımcı işlemlerinin yanı sıra içeride de Kur Korumalı Mevduat hesaplarında tasfiye sürecinin hızlanmasından da kaynaklandığı belirtiliyor. Gecelik TL faizlerinin de %47 ile son 1 ayın en düşük seviyesine gerilemesi, kurlarda hareketliliği destekliyor.

KKM’YE STOPAJ BAŞLADI

Bu arada ağustos ayı itibarıyla KKM hesaplarında vergi avantajı da son buldu. Hayata geçirilen yeni düzenlemeye göre 6 aya kadar vadeli KKM hesaplarındaki getiriye yüzde 7,5 ve 1 yıla kadar olanlarda da yüzde 5 stopaj uygulanacak. Böylece KKM’de çözülme sürecinin de hızlanması bekleniyor.

FED’İN ARDINAN DOLAR

Öte yandan doların küresel görünümünde, dünkü “güvercin” FED kararlarının ardından önemli gelişmeler dikkat çekiyor. Bu hafta 104,80’i test eden dolar endeksi (DXY), bugün 104,00 sınırına kadar geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi de %4,05’e çekilerek son beş ayın en düşük seviyesine geldi. Bu gelişmeler, dolarda küresel anlamda değer kaybına işaret ediyor.