Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > SoftBank'tan Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım

SoftBank'tan Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
SoftBank&#039;tan Intel&#039;e 2 milyar dolarlık yatırım
Intel, Yatırımlar, Yapay Zeka, Dijital Dönüşüm, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya merkezli SoftBank Group, ABD'li yarı iletken üreticisi Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı öngören bir anlaşma imzaladı.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, SoftBank Intel'in adi hisse senetleri için hisse başına 23 dolar ödeyeceği bildirildi.

SoftBank'ın Intel'in adi hisse senetlerine 2 milyar dolarlık yatırım yapmasına yönelik anlaşmanın imzalandığı belirtilen açıklamada, SoftBank'ın Intel'e yaptığı yatırımın dijital dönüşümü, bulut bilişimi ve yeni nesil altyapıyı destekleyen ileri teknolojilere erişimi hızlandırarak yapay zeka devrimini mümkün kılma konusundaki uzun vadeli vizyonuna dayandığı kaydedildi.

YARI İLETKEN ÜRETİMİ VE TEDARİKİ... 

Açıklamada görüşlerine yer verilen SoftBank Group Üst Yöneticisi (CEO) Masayoshi Son, bu stratejik yatırımın ileri yarı iletken üretimi ve tedarikinin ABD'de daha da genişleyeceğine ve Intel'in bu süreçte kritik bir rol oynayacağına olan inancı yansıttığını belirtti.

Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan da gelişmekte olan teknoloji ve inovasyonun pek çok alanında öncü olan ve ABD'de teknoloji ile üretim liderliğini ilerletme taahhütlerini paylaşan SoftBank ile ilişkileri derinleştirmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Bu nasıl vicdansızlık! Hasta çocuk iddiasıyla para istediler... Gazetecinin dikkati gerçeği ortaya çıkardıGökhan Özoğuz evli mi, boşandı mı? Adı Farah Zeynep Abdullah ile anılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayseri Kocasinan'da biçerdöver fiyatları belli oldu - EkonomiKayseri Kocasinan'da biçerdöver fiyatları belli oldu106 bin kişilik artış var! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı - EkonomiBinlerce kişilik artış var! İşte Türkiye'deki işsiz sayısıS&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti - EkonomiS&P, ABD'nin kredi notunu teyit ettiÖnce yükselecek sonra düşecek! Dünyaca ünlü dev banka altın tahminini açıkladı - EkonomiDev banka altın tahminini açıkladı4.6 milyar liradan ihaleye çıkacak! TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı - EkonomiTMSF bir şirketi daha satışa çıkardı"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" demişti! Ünlü iş adamının firması da iflasın eşiğine geldi - EkonomiÜnlü iş adamının firması iflasın eşiğine geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...