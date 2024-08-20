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Karar Resmi Gazete'de! Sümer Holding'e ait 2 ünlü marka özelleştiriliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Karar Resmi Gazete&#039;de! Sümer Holding&#039;e ait 2 ünlü marka özelleştiriliyor

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sümer Holding'e ait "Bursa Merinos" ile "Merinos" markaları ihale ile özelleştiriliyor. İhaleye ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün yatırımcılara yönelik duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sümer Holdingin "Bursa Merinos (Türk Malı)" ile "Merinos" markaları satış yöntemiyle özelleştirilecek.

ŞARTNAEME VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ 

Markalara ilişkin ihale şartnamesi bedeli Bursa Merinos için 20 bin lira, Merinos için 30 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 300 bin lira ile 3 milyon lira olarak belirlendi.

TEKLİF İÇİN SON GÜN 12 EYLÜL 

Markalar için 12 Eylül'e kadar son teklif verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Daha sonra pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla ihaleler sonuçlandırılacak.

Teklif sahiplerinin her bir marka için ayrı ihale şartnamesi alması, ayrı teklif sunması ve gerekli belgeleri, kuruluşun "Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) Etimesgut/ANKARA" adresine son teklif verme tarihi saat 17.00'ye kadar elden teslim etmeleri gerekiyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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