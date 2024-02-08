Sürücüler dikkat, Zorunlu Trafik Sigortası'nda büyük oyun! Yüzde 50'ye varan farklar koyuyorlar

Zorunlu Trafik Sigortası'nda sürücülerin sorunları bitmek tükenmek bilmiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemelerini hiçe sayan bazı sigorta şirketleri, poliçe bedeline yüzde 50'ye varan farklar çıkarıyor. Sistemlerinde hata gösterip 6 bin TL olan trafik sigortasını kesmeyen şirketler, ek teminat ve çekici gibi basit hizmetlerle poliçeye 10 bin TL istiyorlar.

Kanuni mecburiyet olarak Türkiye'de 29 milyon aracın yaptırması gereken Zorunlu Trafik Sigortası'nda 2 yıldır devam eden problemler son aylarda had safhaya ulaştı. Sigorta şirketleri tarifeye göre 6.300 TL'ye kesilecek trafik poliçesine fiyat teklifi vermiyor. Sistemlerinde hata gösteren şirketler, zorunlu poliçeyi kesmemek için adeta bin bir takla atarak ücrete yüzde 50'ye varan farklar koyuyor.

POLİÇE BEDELİNE YÜZDE 50 GİBİ YÜKSEK FARKLAR ÇIKARIYORLAR

Kamuya ait sigorta şirketleri ise, bayilerine gün içinde kullanılmak üzere kasko veya elementer poliçe kesilince, 1'e 1 trafik poliçe kesme imkânı tanıyor. Ancak özel birçok sigorta şirketi, ek mali tazminat ve çekici hizmeti gibi basit konuları ilave ederek, poliçe bedeline yüzde 50 gibi yüksek farklar çıkarıyor.

Yasal tarife üzerinden poliçeye teklif vermeyen şirketler, ancak bu ek ücretlerle mecburi trafik poliçesi kesmeyi kabul ediyorlar.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NI TAKMIYORLAR

Son bir yılda Türkiye'de trafiğe yaklaşık 945 bin yeni aracın girmesiyle piyasada mecburi poliçe geliri artarken, kaza sayılarında da yeni açılan yollar sebebiyle azalma oldu. Bütün bu olumlu gelişmelere karşılık, sigorta şirketlerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı takmayan tavırları ise azalmadı.

Türkiye'de kontrol edilmediği için 2 sigorta şirketinin içlerinin boşaltılıp, yüzbinlerce poliçe mağduru oluştuğu bir dönemde, trafik sigortalarını tarife üzerinden kesmemekte direten şirketlere, ciddi bir müeyyide de uygulanmıyor.

VATANDAŞLAR ARAÇ KULLANMAKTAN VAZGEÇİYOR

Sigortacılık Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurumu'nun devreye girmesini isteyen vatandaşlar, bu kurul üyelerinin kendi akrabalarının araçlarının trafik poliçelerini kestirmek için küçük bir gayretin içerisine girmelerinin, soruşturmanın başlaması için yeterli olacağını söylediler.

Gününde trafik poliçesini yenileyemeyen vatandaş ise araç kullanmaktan vazgeçiyor. Devlete Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) 2023 de katlamalı ödeyen araç sahipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın trafik sigortasındaki arıza ve ek teminat ile zamlı poliçe oyununa son vermesini bekliyorlar.