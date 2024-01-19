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    Araç sahipleri için çile bitiyor! Zorunlu trafik sigortasında azami primi SEDDK belirleyecek

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Zorunlu trafik sigortasında teklif alamayan araç sahipleri için çile bitiyor. Azami prim tutarını artık Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), belirleyecek.

    Araç sahipleri için çile bitiyor! Zorunlu trafik sigortasında azami primi SEDDK belirleyecek
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Akaryakıt, kasko, araç muayenesi... Birçok gider kalemiyle uğraşan araç sahipleri için zorunlu trafik sigortasında çile bitiyor. Zorunlu trafik sigortasında teklif alamayan araç sahipleri için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), devreye giriyor.

    ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÖNEM

    Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında genelge yayımladı.

    SEDDK'den yapılan yazılı açıklamada, genelgeye göre zorunlu trafik sigorta primi teklifi alamayanlara yönelik olarak azami prim tutarını belirlemede yetkili olarak SEDDK karar verecek.

    Genelge, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin 15'inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında poliçe düzenlemekten kaçınma hallerini düzenlemek amacıyla yayımlandı.

    Araç sahipleri için çile bitiyor! Zorunlu trafik sigortasında azami primi SEDDK belirleyecek

    HANGİ DURUMLARDA SEDDK DEVREYE GİRECEK?

    SEDDK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Aylık düzenlenen poliçe sayısının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 veya daha fazla azalması, düzenlenen poliçe sayısı itibarıyla aylık pazar payı oranının aynı döneme ilişkin kara araçları (kasko) branşı pazar payı oranının yüzde otuz veya daha fazla altında olması, belirtilen tarife basamaklarında aylık ve haftalık düzenlenen trafik sigortası poliçe sayısına göre belirlenen oranların altında kalması, tüzel kullanım tipindeki motorlu araçlarda aylık ve haftalık düzenlenen trafik sigortası poliçe sayılarının ve aynı dönemde özel kullanım tipinde düzenlenen trafik sigortası poliçe sayılarının sırasıyla yüzde yedisinin ve yüzde dördünün altında kalması gibi durunlar poliçe düzenlemekten kaçınma olarak değerlendirilecek."

    Böylece, yürürlüğe giren genelgeyle Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik'in 15'inci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasına ilişkin genelgeyi de yürürlükten kaldırıldı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AraçZorunlu Trafik Sigortası
    Haberler > Ekonomi > Araç sahipleri için çile bitiyor! Zorunlu trafik sigortasında azami primi SEDDK belirleyecek
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