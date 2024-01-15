Araç sahipleri dikkat! Petrol fiyatları alevlendi, o tarihte 30 dolar birden zam gelecek (15 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

15 Ocak 2024 12:14 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 12:16

Brent petrol yaşanan savaşlar ile birlikte yükselişe geçti. Petrol fiyatları küresel piyasalarda 80 doları aşarken ülkemizde de benzin, LPG ve motorin fiyatları değişmeye devam ediyor. Dünya Gazetesi'nden Emre Ergül'n haberine göre, o tarihten itibaren petrole 30 dolar zam bekleniyor. Yapılan artış sonrası benzini LPG ve motorin fiyatlarına okkalı zam gelmesi bekleniyor. Peki benzin ve motorine yeni zam geliyor mu? İşte 15 Ocak 2024 benzin, LPG ve motorin fiyatları…

PETROL FİYATLARINA SAVAŞ DARBESİ

Orta Doğu’da yaşanan gerilim ve en son Amerika ve İngiltere’nin Kızıldenizde Husiler'in gemisine saldırması petrol fiyatlarını ateşledi. Yüzde 4 oranında artan brent petrol varil fiyatı 80 doların üzerine çıktı.

Gerginliklerin ardından Batı Teksas türü WTI petrol fırladı. Bölgedeki gelişmelerin üzerine, SEB emtia analisti Bjarne Scjieldrop, Financial Times'a verdiği demeç ise petrol fiyatlarını işaret etti. Scheldrop, petrol arzının eninde sonunda gerçekten kaybolacağını vurguladı.

O TARİHTE 30 TL BİRDEN ZAMLANACAK

Ortadoğu'daki gerginliğin artmasıyla birlikte 110 dolarlık petrole dair spekülasyon yapıldığı iddiaları gündeme taşındı. Nisan ayı itibariyle petrolün 30 dolar zamlanarak, 110 dolar seviyelerine yükseleceği iddia edildi. Nisan ayı için varil fiyatının 110 dolara yükseleceği üzerinde iddia yaparak, alım opsiyonu spreadlerini satın alıyorlar yorumu yapıldı.

15 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

• Benzin: 36,83 TL

• Motorin: 39,04 TL

• LPG: 19.83 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

• Benzin: 36.75 TL

• Motorin: 38.96 TL

• LPG: 19.36 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

• Benzin: 37.46 TL

• Motorin: 39.69 TL

• LPG: 19.70 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

• Benzin: 37.66 TL

• Motorin: 49.92 TL

• LPG: 19.47 TL