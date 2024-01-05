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    Taksicilerin iştahı kabardı, indibindi ücretinde 120 TL talebi

    İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na yüzde 65 oranında zam talebi iletildiğini duyurdu. Aksu, "İndi-bindi ücreti en az 120 lira olmalı. Şu anda 70 lira, 120 lira olursa bizim için çok iyi olur." dedi.

    Taksicilerin iştahı kabardı, indibindi ücretinde 120 TL talebi
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Asgari ücret ve memur maaşlarına gelen zamlar taksicilerin iştahını kabarttı. NTV’nin haberine göre taksiciler, yüzde 65’lik zam talebini İBB Ulaşım Daire Başkanlığına iletti. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu UKOME toplantısının 8 Ocak’ta gerçekleştirileceğini belirterek,  “Taksicilerin giderleri arttı. Birincisi, yıllık enflasyon yüzde 65 civarında, yıllık değerleme oranı yüzde 65 oranında, asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldı. En önemlisi, araçlarımızın demirbaş giderlerine, parça, işçilik, gibi sürekli giderimiz olan fiyatlara yüzde 100’ün üzerinde artışlar yapıldı. Biz de bu mesleği sürdürebilmek, İstanbul halkına ve turistlerimize konforlu, güvenli bir seyahat sunmamız için en az yüzde 65 oranında bir zam istedik. Tabii biz de vatandaşımızı düşünüyoruz, kaliteyi artırmamız lazım” diye konuştu. 70 lira olan indibindi ücretinin 120 liraya çıkarılmasını isteyen Aksu “Şu anki fiyatlarla maliyeti karşılayamıyoruz. Bizler de tüketiciyiz, evimizde gıda tüketiyoruz, harcamalarımız var” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TaksiZam
    Haberler > Ekonomi > Taksicilerin iştahı kabardı, indibindi ücretinde 120 TL talebi
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