Sigara fiyatlarına yeni zam, tiryakileri üzecek liste açıklandı

4 Ocak 2024 22:33 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 22:48

Sigara fiyatlarına yeni yılda yapılan zamlar 2023 yılını aratmıyor. 2024'ün ilk günlerinde başlayan zam dalgası tüm hızıyla devam ediyor. JTİ ve PM grubunun sigara markalarına zam yapmasının ardından BAT da yeni zamlı listesini duyurdu.

BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ

Sigara tiryakilerini üzecek haberi, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, duyurrdu. Dündar sigara fiyatlarına yapılan son zammı sosyal medya hesabı üzerinden "Bat sigara grubuna da zam geldi" diyerek açıkladı.

BAT grubunda yer alan en ucuz sigara 52, en pahalı markası ise 65 TL'ye yükseldi.

BAT grubuna ait zamlı sigara fiyatları şu şekilde oluştu:

DNHLL - DUBL BLU: 65 TL

KNT D LNE - BLU, GRY: 55 TL

KNT - DRK BLU, DRK BLU LNG, SWICH: 55 TL

KNT- BLU, GRY, WHIT: 58 TL

KNT SLM - Tüm ürünler: 60 TL

RTHMNS - Tüm ürünler: 52 TL

TKL 2000 - Tüm ürünler: 50 TL

TKL 2000 - Kırmızı 50/100: 40 TL / 65 TL

TKL 2001 - Tüm ürünler: 53 TL

VCROY - Tüm ürünler: 55 TL

PLL MLL - Tüm ürünler: 55 TL

MLTP & SMSN: 55 TL

Öte yandan 1 Ocak'ta JTI grubundaki sigara fiyatlara 1 TL ile 3 TL arasında zam yapılmıştı. JTI grubundaki en ucuz sigara 50, en pahalı sigara ise 60 TL olmuştu. Bugün ise PM grubu zamlı listesini açıkladı. PM grubunda en pahalı sigara 70 TL'ye yükselmişti.

SİGARA İÇMEK SAĞLIĞA ZARARLIDIR!

Sigara içmek ölümcül hastalıklara davetiye hazırlamaktır. Zararları ise saymakla bitmiyor. Sigara kalp ve damarlara zarar verir. Tansiyon, kalp krizi ve damar tıkanıklığı gibi hastalıkları beraberinde getirir. İleri yaşlarda bunama ve beyin felci gibi hayati risk taşıyan hastalıklara sebep olur. Sigaradan alınan her nefeste insan vücudundaki 50 bin hücre ölür. Körlük, katarakt gibi göz hastalıklarına da sebebiyet verir. Sigara içen kişinin yaşı genç olsa bile cilt kararması olur ve birey olduğundan yaşlı gözükür. Diş kararması, kirlenmesi ve çürükler sigaranın tahribatları arasındadır. Sigara kanser riskini arttırır. Kişinin tat ve koku alma duyusu azalır. Ses tellerine zarar verir.