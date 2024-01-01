Sigara fiyatlarına büyük zam! Yeni yılda tiryakilere kötü haber, en ucuz ve pahalısı belli oldu

1 Ocak 2024 19:12 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 19:13

Sigara fiyatlarına yıl son aylarında gelen üst üste zamlar yeni yılda kendisini aratmıyor. 2024'ün ilk gününde sigara fiyatlarına yeni zam geldi. Ünlü sigara dağıtıcısı fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu. Yeni listeyi yayımlayan firmanın en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları da belli oldu.

SİGARA FİYATLARINA YENİ YIL ZAMMI

2023'ün son aylarında sigara fiyatlarına 5'er TL zam geliyordu. Kasım ayında birçok sigara markasi zamlı listelerini yayımlamıştı. Sigarada ÖTV yüzde 63'ten 57'ye, asgari maktu vergi oranı 1,42 TL,'ye, maktu vergi oranı ise 4,80 TL'ye yükseltildi. Kararın yayımlanmasının ardından "Sigaraya zam gelecek mi" sorusu tekrar gündem olurken, JTI grubu sigara markalarına 3 TL zam yapılacağını duyurdu.

YENİ ZAMLAR YOLDA

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından zamlı listeyi paylaştı. Dündar, JTI grubundaki sigara fiyatlara 1 TL ile 3 TL arasında zam yapıldığını söyledi.

Dündar, zam geçişlerinin bugün ve yarın da devam edeceğini, diğer sigara gruplarının da fiyatlarının artacağını da vurguladı.

Zamlı sigara fiyatları şu şekilde oluştu:

Wnstn Da Bl & De Bl: 54 TL

Wnstn Sldr: 55 TL

Wnstn: 56 TL

Wnstn Slm: 58

Wnstn Xs: 60 TL

Cml Sld: 52 TL

Cml De Bl: 52 TL

Cml B & W: 52 TL

Cml Yl & Brw: 55 TL

Ld Slm: 52 TL

Ld: 52 TL

Mnt Crl Sld: 50 TL

Mnt Crl: 50 TL

Cml Y (100 gram sarmalık tütün): 115 TL

SİGARA İÇMEK SAĞLIĞA ZARARLIDIR!

Sigara içmek ölümcül hastalıklara davetiye hazırlamaktır. Zararları ise saymakla bitmiyor. Sigara kalp ve damarlara zarar verir. Tansiyon, kalp krizi ve damar tıkanıklığı gibi hastalıkları beraberinde getirir. İleri yaşlarda bunama ve beyin felci gibi hayati risk taşıyan hastalıklara sebep olur. Sigaradan alınan her nefeste insan vücudundaki 50 bin hücre ölür. Körlük, katarakt gibi göz hastalıklarına da sebebiyet verir. Sigara içen kişinin yaşı genç olsa bile cilt kararması olur ve birey olduğundan yaşlı gözükür. Diş kararması, kirlenmesi ve çürükler sigaranın tahribatları arasındadır. Sigara kanser riskini arttırır. Kişinin tat ve koku alma duyusu azalır. Ses tellerine zarar verir.