Sigara fiyatlarına ÖTV ayarı! 2024'te zam gelecek mi? Tiryakilere yeni yıl sürprizi

28 Aralık 2023 09:26 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 10:37

Asgari ücretin 17 bin 2 TL'ye yükseltilmesiyle yeni yılda uygulanacak vergi düzenlemeleri de başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tütün ve tütün ürünlerinden alınan ÖTV oranı, asgari maktu vergi oranı ve maktu vergi oranında değişikliğe gidildi. Sigaradan alınan ÖTV yüzde 63 seviyesinden yüzde 57'ye düşürülürken, alınan asgari maktu vergi oranı 1,42 TL'ye, maktu vergi oranı ise 4,80 TL'ye yükseltildi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karar ile, tütün ve tütün ürünlerinden alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) düzenlemeye gidildi.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı mallara uygulanan ÖTV oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlendi. Yeni oran ve tutarlar 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmamasına karar verildi.

SİGARADA ÖTV DÜŞTÜ MAKTU VERGİ ORANI ARTTI

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Karara göre, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar için ÖTV oranı yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşürüldü. Asgari maktu vergi tutarı 1,42 TL, maktu vergi tutarı 4,80 TL olarak belirlendi.

Öte yandan, diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler, homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün hülasa ve esanslarında da vergi oranı yüzde 57 oldu. Bu ürünlerde de asgari maktu ve maktu vergi tutarı sırasıyla 1,42 ve 4,80 olarak düzenlendi.

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün ürünlerinde de oranlar ve tutarlar bu şekilde regüle edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek olan bu karar, 1 Ocak 2024 yılından itibaren geçerli olacak.

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sigara için şu ana kadar açıklanmış herhangi bir fiyat artışı bulunmuyor. Yeni alınan kararla, ÖTV oranı düşürülürken, asgari maktu vergi oranı ile maktu vergi oranı artırıldı. Ancak düzenlemenin 2024 Ocak-Haziran döneminde uygulanmamasına da karar verildi. Bu nedenle sigara fiyatlarında yakın zamanda vergi kaynaklı bir zam yapılması beklenmiyor. Ancak bu, sigara şirketlerinin yeni yılda zam kararı almayacağı anlamına gelmiyor. Şu an için firmalardan bu konuda resmi bir açıklama gelmedi.