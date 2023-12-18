Sigaraya yeni yılda büyük zam yolda! Tiryakilerine kötü haber ÖTV ve KDV fiyatları katlayacak, en ucuzu 51 TL'yi aşacak

18 Aralık 2023 17:53 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 17:53

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sigara fiyatlarına, her ay düzenli olarak gelen zamlara yeni yılda yenileri ekleniyor. JTI, BAT, PM, KT&G ve Imperial Tobacco grubu neredeyse her ay liste fiyatlarına 5 TL birden zam yapmış en ucuz sigara 40-45 TL bandına yükselmişti. Yeni yılda yeniden değerleme oranı ve ÖTV'de yaşanacak artışla sigaraya çifte zam gelecek. Böylelikle en ucuz sigara fiyatı 51 TL'yi aşacak.

SİGARA ÜRETİCİLERİNE TEMİNAT ZORUNLUĞU GELİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, sigara ve alkol üreticilerine 50 milyon TL'ye varan tutarlarda teminat zorunluğu getirilmesine yönelik çalışmalara başladı. Taslak halinde olan çalışmaya göre üreticilerin bu teminatı ödemesi zorunlu olacak. Yeni düzenleme 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve en geç 60 gün içinde ödenmesi gerekecek.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre sigarada ÖTV tutarı yasa gereği her altı ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kadar artırılıyor. Temmuzdan bu yana yüzde 14 artan ÜFE'nin yılın son altı ayını en az yüzde 16 artışla tamamlaması bekleniyor. KDV oranının yüzde 2 artırılarak yüzde 20 yapılmasının ardından 5 lira zamlanan sigaralar yılbaşından itibaren gelecek otomatik artışla birlikte en az 52 liraya satılmak zorunda.

Sigaradan 3 ayrı vergi var. Öncelikle dal başına şu anda 1,1114 lira (Paket başına 22,22 lira) olan asgari maktu vergi var. Bir de paket başına 1,1043 lira alınan maktu vergi var. Ayrıca yüzde 63'lik de nispi vergi tutarı bulunuyor.

3 AYRI VERGİ BULUNUYOR

Temmuz ayından bu yana 6 aylık ÜFE'nin aralık ayında en az yüzde 16'yı bulması bekleniyor. Böylece paket başına asgari maktu 25,78 liraya, maktu vergi ise 1,28 liraya yükselecek. Yani bir paket sigaradan alınan ÖTV en az 27 lira 6 kuruş olacak. Ancak sigaranın vergisinde bir şart daha var bu rakamın satış fiyatının yüzde 63'ünden daha az olmaması gerekiyor. Böylece sigaranın perakende satış fiyatı ÖTV açısından en az 42,96 lira olacak. Bir de yüzde 20'ye yükselen KDV'yi dikkate almalıyız. Bu durumda ise 1 paket sigaranın en az 51,5 liraya satılması gerekiyor. Piyasada şu anda en ucuz sigara 45 liraya satılıyor. Tabi sigara maliyetlerini bu hesaba eklediğimizde fiyatın 60-65 lirayı aşması normal gibi duruyor. Bu artış ise özellikle düşük gelir grubunu kaçak alkol ve sigara tüketmeye itiyor.