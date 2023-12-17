Sigaraya çifte zam yolda! Tiryakilerine kötü haber, son tarih belli oldu

17 Aralık 2023 17:20 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 17:21

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sigara fiyatlarına, her ay düzenli olarak zam geliyor. JTI, BAT, PM, KT&G ve Imperial Tobacco grubu neredeyse her ay liste fiyatlarına 5 TL birden zam yapıyor. Yeniden değerleme oranı ve ÖTV'de yaşanacak artışla sigaraya çifte zam daha gelecek. Sigara tiryakilerinin üzüleceği son tarih de belli oldu.

SİGARA ÜRETİCİLERİNE TEMİNAT ZORUNLUĞU GELİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, sigara ve alkol üreticilerine 50 milyon TL'ye varan tutarlarda teminat zorunluğu getirilmesine yönelik çalışmalara başladı. Taslak halinde olan çalışmaya göre üreticilerin bu teminatı ödemesi zorunlu olacak. Yeni düzenleme 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve en geç 60 gün içinde ödenmesi gerekecek.

2023/50 nolu tebliğ taslağına göre, teminatlar nakit para dışında banka teminatı ya da iç borçlanma senetleriyle de ödenebilecek. Taslağa göre ödenecek teminat tutarları şu şekilde:

Sigara üreten ya da ithal eden tüm firmalar 50 milyon TL

Makaron üretenler 40 milyon

Sigara kağıdı ve filtre üretenler her biri için 5’er milyon TL



SİGARAYA ÇİFTE ZAM KAPIDA

Teminat tutarlarında yaşanan artışın yanı sıra sigara fiyatlarına yeni yılda yeniden değerleme oranlarında yapılacak güncelleme nedeniyle zam yapılması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak belirlenmişti.

Bu oran ile çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

ÖTV ZAMMI FİYATLARI TETİKLEYECEK

Yeniden değerleme oranını yanı sıra Özel Tüketim Vergisi'nde yapılacak değişiklik nedeniyle de sigara fiyatlarında artış bekleniyor. 3 Ocak'ta açıklanacak üretici fiyat enflasyon verisiyle son 6 ayda meydana gelen değişim oranında ÖTV zammı yapılacak.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında aralık ayında Yİ-ÜFE sıfır dahi açıklansa ÖTV’ye en iyimser" tahmin ile yaklaşık yüzde 25 zam yapılacağını açıklamıştı.

Bingöl, "Aralık ayında Yİ-ÜFE sıfır dahi gelse; alkol ve tütün ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarına en iyimser tahmin ile yaklaşık %25 otomatik zam yapılacaktır."

AKARYAKIT FİYATLARI DA EN AZ YÜZDE 25 ZAMLANACAK

ÖTV artışı en çok akaryakıt fiyatlarını da etkileycek. Bingöl, "Akaryakıtta indirimler konuşuluyor. Fazla değil 3 Ocak 2024 tarihinde otomatik ÖTV artışı ile akaryakıtın maktu ÖTV tutarlarına en iyimser tahmin ile yaklaşık %25 otomatik zam yapılacaktır" demişti.