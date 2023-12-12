Akaryakıta görülmemiş zam! Sürücülerin indirim sevinci kursağında kalacak: 12 Aralık 2023 akaryakıt fiyatları

12 Aralık 2023 10:33 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 10:37

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin ve motorine peş peşe indirim gelmişti. Gelen indirim fiyatları düşürürken vatandaşlar ‘Akaryakıt fiyatlarına yeni indirim gelecek mi? 12 Aralık 2023 benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar oldu?’ sorularını araştırmaya başladı. Akaryakıta görülmemiş zam! Sürücülerin indirim sevinci kursağında kalacak. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, zammı duyurdu. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları!

SÜRÜCÜLERİN İNDİRİM SEVİNCİ KURSAĞINDA KALACAK

Brent petrol geçtiğimiz haftalarda son 5 yılın en düşük seviyesini gördü. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. 7 Aralık Perşembe’den itibaren geçerli olan indirimle birlikte motorine 1 lira 30 kuruş, 8 Aralık Cuma’dan itibaren de 88 kuruşluk indirim yapıldı.

Yapılan zamlar sürücüler tarafından yakından takip edilirken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yeni yılda ÖTV zamların artacağını ifade eden Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, akaryakıta gelecek olan zammı duyurdu.

AKARYAKITA GÖRÜLMEMİŞ ZAM

Sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan Ozan Bingöl, 3 Ocak 2024’te ÖTV artışın olacağını ve yapılan artış ile birlikte akaryakıt fiyatlarına ortalama yüzde 25 zam yapılacağını belirtti. Bingöl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu aralar akaryakıtta indirimler konuşuluyor. Fazla değil 3 Ocak 2024 tarihinde otomatik ÖTV artışı ile akaryakıtın maktu ÖTV tutarlarına en iyimser tahmin ile yaklaşık yüzde 25 otomatik zam yapılacaktır."

12 ARALIK SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 32.93 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.41 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.15 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 32.98 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.47 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.18 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 33.66 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.09 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.22 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI