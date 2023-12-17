e-Sigara’ya kökten çözüm

17 Aralık 2023 08:07 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 08:10

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) elektronik sigaraların sağlığa olumsuz etkilerinin endişe verici boyuta ulaştığı ve hükûmetlerin bu konuda acil tedbir alması gerektiği yönündeki çağrısı Meclis Genel Kurulunda da gündeme geldi. Muhalefet sözcüleri, hükûmetin gençleri ve çocukları bu tehlikeye karşı korumak için ne gibi tedbirler aldığını sordu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise elektronik sigara satışı konusunda Türkiye’de de kesin bir yasaklama olduğunu söyledi. Bolat “Başta Cumhurbaşkanı’mız ve hükûmetimiz olmak üzere elektronik sigaraların satışının serbest bırakılmasına kesin olarak karşıyız, bunu asla onaylamadık” dedi. Bolat, son bir ay içinde 256 bin ünite kaçak elektronik sigaranın yakalandığını belirterek, bir hafta sonra da 125 binlik bir kaçak parti daha ele geçtiğini söyledi. Yasak olmasına rağmen birçok internet sitesinde çok sayıda elektronik sagara çeşidi satılıyor. Okul çevrelerinde yer alan çok sayıda büfede de satışı yasak olmasına rağmen kaçak yollarla elektronik sigara satışı yapıldığı belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı okul çevrelerinde, Ticaret Bakanlığı da internet üzerinden satışlara yönelik denetimlerini artırırken, bu sorunun kökten çözümü için çalışmalar devam ediyor.