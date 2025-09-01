Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tarımla uğraşanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı... 31 Aralık'ta sona erecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları bugün başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre başvurular 31 Aralık'ta sona erecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 31 ARALIK

Karara göre 2026 üretim yılı ÇKS başvuruları bugün itibarıyla başlarken, son başvuru tarihi 31 Aralık olarak belirtildi. Ayrıca mülkiyeti kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçiler, kira sözleşmesinin bulunmaması durumunda 'Taahhütname' ile başvuru yapabilecek.

Kamu arazilerine taahhütname ile başvuran çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekiyor. Kira fesih işlemlerinde, arazi üzerinde ürün varsa kira sözleşmesi ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek.

DEĞİŞİKLİK BAŞVURULARI HER YIL 30 HAZİRAN'A KADAR YAPILABİLECEK

Çiftçiler, belirtilen süre dışında da ürün değişikliği talebinde bulunabilecek. Bu talepler, üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilebilecek. Üretim bilgilerinde bakanlık tarafından farklılık olduğunun tespiti halinde ise re'sen düzeltmeler yapılabilecek. Yönetmeliğe göre arazinin sulama durumuna ilişkin değişiklik başvuruları her yıl 30 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. Bu tarihten sonra gelen talepler ise üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilebilecek.

