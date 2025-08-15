Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Tarlasına kurduğu sistemle verimi artırdı! Artık 2 kat fazla para kazanıyor

Tarlasına kurduğu sistemle verimi artırdı! Artık 2 kat fazla para kazanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tarlasına kurduğu sistemle verimi artırdı! Artık 2 kat fazla para kazanıyor
Fındık, Giresun, Tarım, Kuraklık, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de çalıştığı firmadan ayrılarak memleketi Giresun'a dönen su ürünleri mühendisi, tarlasına kurduğu sistemle verimi 2 katına çıkardı. Daha önce dönüm başına 100 kilogram fındık alamayan genç mühendis, sistemi kurduktan sonra 200 kilogramın altına düşmediğini söyledi. Verim ve kaliteden de memnun olduklarını belirten genç, "Bu sene dönümden 250 kilogramın üzerinde fındık bekliyoruz." dedi.

İzmir'de faaliyet gösteren su ürünleri firmasında çalışan Cemil Yılancı, 2020'de memleketi Giresun'un merkeze bağlı Camili köyüne döndü. Fındıkta verimi artırmak için araştırmalara başlayan Cemil Yılancı, babası Paşa Yılancı ile toprak altı damla sulama sistemi kurmaya karar verdi.

VERİM 2 KATINA ÇIKTI 

Yaklaşık 4 yıl önce 65 ton kapasiteli su deposu inşa eden baba oğul, 57 dönümlük fındık bahçesinin sulama ve gübreleme işlemlerini, toprak altına yerleştirdikleri damla sulama sistemiyle yapmaya başladı. Fındıkta dönüm başına 100 kilogram civarında olan rekolte, damla sulama sistemi sayesinde 200 kilogramın üzerine çıktı.

Tarlasına kurduğu sistemle verimi artırdı! Artık 2 kat fazla para kazanıyor - 1. Resim

DAMLA SULAMA VE GÜBRELEMENİN ÖNEMİ 

35 yaşındaki Cemil Yılancı, 10 yıl İzmir'de çalıştıktan sonra memleketine dönme kararı aldığını söyledi. Köye döndüğünde fındık üretiminde verim düşüklüğüne çare aramaya başladığını belirten Yılancı, damla sulama olmadan ve doğru gübreleme yapılmadan verimin artmayacağı sonucuna ulaştığını anlattı. Küresel ısınmanın neden olduğu kuraklıktan bahçelerin de etkilendiğini vurgulayan Yılancı, damla sulamayı zorunluluk olarak gördüklerini ifade etti.

Tarlasına kurduğu sistemle verimi artırdı! Artık 2 kat fazla para kazanıyor - 2. Resim

DÖNÜME SAATTE YAKLAŞIK 10 TON SU BIRAKILIYOR

Sistemin, toprağın 15 santimetre altına gömülü borularla işlediğini anlatan Yılancı, 50 santimetre aralıklarla delikler bulunan boruların, dönüme saatte yaklaşık 10 ton su bıraktığını kaydetti. 

Yılancı, toprak altında olmadığı takdirde suyun eğimli arazilerden akıp gittiğine dikkati çekerek, "Gübrelemede de suyu direkt kök bölgesine indirmeyi amaçladık. Yabani hayvanların borulara zarar vermemesi için de toprak altını tercih ettik." dedi.

Tarlasına kurduğu sistemle verimi artırdı! Artık 2 kat fazla para kazanıyor - 3. Resim

"BU YIL 250 KİLOGRAMIN ÜZERİNDE FINDIK BEKLİYORUZ" 

Verimdeki artışın kayda değer olduğunun altını çizen Yılancı, "Dönüm başına alınan miktar 100 kilogram civarındayken, son 4 yılda 200 kilogramın altına hiç düşmedik. Bu sene de 250 kilogramın üzerinde fındık bekliyoruz." diye konuştu.

Bahçenin yakınındaki dereden su kullanmak için DSİ'den gerekli izinleri aldıklarını belirten Yılancı, gübre olarak da suda eriyebilen toz saf gübre kullandıklarını ifade etti.

Tarlasına kurduğu sistemle verimi artırdı! Artık 2 kat fazla para kazanıyor - 4. Resim

"VERİM ARTINCA MADDİ OLARAK SIKINTIMIZ DA YOK" 

Cemil Yılancı, damla sulama sistemin maliyetini ikinci yılda verim artışıyla karşıladıklarını söyledi. Çiftçiliği sevdiğini dile getiren Yılancı, şöyle devam etti:

"Fındıkla ilgilenirken zevk alarak yapıyorum. Çoğu gencimiz bunu yapmıyor. Bu işten keyif aldığım için büyük şehirden döndüm. Verimi de artırınca maddi olarak sıkıntımız da yok. Büyük şehirde yaşamak da zor günümüzde. Burada öyle dertlerimiz yok."

Çocukluğundan bu yana fındıkla ilgilenen 64 yaşındaki Paşa Yılancı ise oğlunun damla sulama fikrini desteklediğini belirtti. Yılancı, kuraklığa rağmen bahçelerinde su sorunu yaşamadıklarını anlatarak, "Şu anda 3 günde bir su veriyoruz, ürün de bu sene çok kaliteli ve iyi. Bu şekilde devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Almanya - Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Canlı yayın bilgileri netleşti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul’u terk edip köyünde 1 milyon dolara fabrika kurdu! Dünya devlerine üretiyor, paraya para demiyor - Ekonomi1 milyon dolara fabrika kurdu! Dünya devlerine üretiyorGelirler giderleri karşılayamadı! Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi milyarlarca lira açık verdi - EkonomiBütçe milyarlarca lira açık verdi79 yıllık firma konkordatodan çıkamadı! Türkiye'nin tekstil devi resmen iflas etti - EkonomiTürkiye'nin tekstil devi resmen iflas etti45 liraya dayanacak! Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı - EkonomiMerkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladıEkonomideki rekor sonrası Bakan Şimşek'ten dikkat çeken mesaj: İstikrar pekişiyor - EkonomiRekor sonrası Şimşek'ten dikkat çeken mesajAromasıyla damak çatlatıyor! Hasat başladı, sipariş patlaması yaşanıyor - EkonomiHasat başladı, sipariş patlaması yaşanıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...