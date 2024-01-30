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    • TCMB'den Türk Lirası için yeni adım! KKM hesapları için zorunlu karşılık değişti

    Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla yeni bir adım attı. ﻿TCMB, bankalar için KKM hesaplarında zorunlu karşılık oranı yüzde 30'dan yüzde 25'e indirildi. Söz konusu düzenlemelerle TL mevduata geçişe yönelik adımlar daha da güçlendi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    TCMB&#039;den Türk Lirası için yeni adım! KKM hesapları için zorunlu karşılık değişti
    Merkez Bankası, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

    Yılın ilk PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artışla yüzde 45’e yükselten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla yeni bir adım attı.

    RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

    TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, zorunlu karşılık uygulamasında; piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak, makro finansal istikrarı güçlendirecek ve miktarsal sıkılaştırma yoluyla parasal aktarımın desteklenmesini sağlayacak değişikliler yapılması kararı alındı.

    KKM HESAPLARI İÇİN ZORUNLU KARŞILIK ORANI DEĞİŞTİ

    Bu kapsamda, kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30'dan yüzde 25'e indirilmesine, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç) için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltilmesine karar verildi.

    TL MEVDUATLARA GEÇİŞ DESTEKLENDİ

    Söz konusu düzenlemelerle TL mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edildiği belirtildi. Sadeleşme süreci ve miktarsal sıkılaştırmaya ilişkin adımlar, Para Politikası Kurulu'nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda devam edecek.

    Öte yandan Para Politikası Kurulu'nun 25 Ocak 2024 tarihli kararında, devam eden sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasının destekleneceği belirtilirken, sterilizasyon araçlarının çeşitliliği artırılarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceği belirtilmişti.​​​​​​​

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
    Merkez Bankası
    Haberler > Ekonomi > TCMB'den Türk Lirası için yeni adım! KKM hesapları için zorunlu karşılık değişti
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