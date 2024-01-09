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    Togg Sedan görücüye çıktı! İşte güncel fiyat listesi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    ABD’de düzenlenen CES’e katılma heyecanını yaşayan yerli otomobil Togg, Sedan modelini tanıtırken fiyat listesini de güncelledi. Türkiye’nin en çok satan elektrikli otomobil üreticisi Togg’un yeni fiyatları belli oldu. İşte rakam rakam Togg fiyatları listesi.

    Togg Sedan görücüye çıktı! İşte güncel fiyat listesi
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD'de bugün başlayan ve 12 Ocak'a kadar sürecek Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES) katılan Togg, yeni sedan modelini de burada tanıttı.

    TOGG SEDAN LAS VEGAS'TA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını açıklamıştı.

    Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te yeni modelini duyuran Togg'un sedan aracından ilk görüntüler gelirken, yeni modelin adının "T10F" olduğu duyuruldu.

    Togg Sedan görücüye çıktı! İşte güncel fiyat listesi

    Yeni modelin tanıtımı ile Togg fiyatları da araştırılmaya başlandı. Yeni yılda zamlanan Togg'un güncel fiyat listesi de belli oldu.  Türkiye’nin yerli aracı Togg’un fiyatlarındaki ilk güncelleme temmuz ayında yaşanmıştı.

    TOGG'DA 2024 FİYATLARI BELLİ OLDU

    Otomobilin nisan ayında 953 bin TL olarak belirlenen başlangıç fiyatı, temmuzda yapılan güncelleme ile yüzde 26 oranında artmış ve 1 milyon 227 bin 500 liraya yükselmişti. Temmuz zammının ardından aralık ayında bir zamla daha yeni bir fiyat güncellemesi yaşayan Togg’a yeni yıl zammı da çok geçmeden geldi.

    Yeni yıl zammıyla Togg T10X fiyatı da 1.432.600 TL’ye yükselmiş oldu.

    TOGG T10X 2024 YENİ FİYAT LİSTESİ

    • V1 RWD Standart menzil: 1.432.600 TL (Eski fiyatı: 1.430.000 TL)
    • V2 RWD Standart menzil: 1.673.000 TL (Eski fiyatı: 1.550.000 TL)
    • V2 RWD Uzun menzil 1.823.000 TL (Eski fiyatı: 1.820.000 TL)
    • Teknoloji ve Konfor paketi V1: 25.000 TL
    • Kış Paketi V2: 20.000 TL
    • 22 kW AC Şarj Kapasitesi V1, V2: 20.000 TL
    • Panoramik Cam Tavan V1, V2: 30.000 TL
    • Meridian Premium Ses Sistemi V2: 30.000 TL
    Togg Fiyat
    Haberler > Ekonomi > Togg Sedan görücüye çıktı! İşte güncel fiyat listesi
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