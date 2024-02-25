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    • Haberler > Ekonomi > TOKİ’den hiç evi olmayanlara büyük müjde! 3 bin konutluk 6 yeni kampanya

    TOKİ’den hiç evi olmayanlara büyük müjde! 3 bin konutluk 6 yeni kampanya

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    TOKİ’den hiç evi olmayanlara büyük müjde! 3 bin konutluk 6 yeni kampanya
    Toki, Ev, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye’nin dört bir yanında hayata geçirdiği projelerle dar gelirli vatandaşları düşük taksitlerle konut sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 6 yeni kampanya için düğmeye bastı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek olan projelerde toplam 3 bin 8 konut yer alacak.

    TOKİ’nin 7 yeni projesi Bilecik, Artvin, Bolu, Bingöl, Kayseri, Burdur ve Denizli’de inşa edilecek. Dar gelirli vatandaşların merakla beklediği projelerin ihaleleri şubat ve mart aylarında yapılacak. İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının resmî internet sitesi üzerinden yayımladığı o ihale ilanları...

    Bilecik Osmaneli

    Bilecik ili, Osmaneli ilçesi, 287 konut, 4 dükkân Ve 1 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihalesi 29 Mart 2024 tarihinde saat 11.00’de yapılacak.

    Artvin Yusufeli

    Artvin ili, Yusufeli ilçesi, yeni yerleşim yeri 106 adet konut, Tekkale köyü 5 adet konut inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihalesi 28 Mart 2024 tarihinde saat 11.00’de yapılacak.

    Bolu Gerede

    Bolu ili Gerede ilçesi, Demirciler Mahallesi, Kentsel Dönüşüm Projesi, 2. Etap 450 adet konut, 103 adet dükkân inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihalesi 19 Mart 2024 tarihinde saat 11.30’da yapılacak.

    Bingöl Merkez

    Bingöl ili, Merkez ilçesi, Kültür Mahallesi 800 adet konut, 1 adet cami ve 1 adet 5 dükkânlı ticaret merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihalesi 8 Mart 2024 tarihinde saat 14.00’te yapılacak.

    Kayseri Hacılar

    Kayseri ili, Hacılar ilçesi, Aşağı Mahallesi 547 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihalesi 5 Mart 2024 tarihinde saat 11.30’da yapılacak.

    Burdur Çavdır

    Burdur ili Çavdır ilçesi Atatürk Mahallesi 4. Etap 308 adet konut ve 8 adet ticaret inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihalesi 27 Şubat 2024 tarihinde saat 14.30’da yapılacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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