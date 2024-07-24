Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'da bulunan fabrikasında üretime ara veriyor!

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'daki fabrikasında 29 Temmuz - 17 Ağustos tarihleri arasında planlı bakım ve revizyon çalışmaları nedeniyle üç hafta üretime ara veriyor.

İleri teknolojilerle donatılmış üretim hatları ve yüksek kalite standartlarıyla öne çıkan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım ve onarım çalışmaları ile fabrikasının performansını ve verimliliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

4,1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

2023 yılı boyunca Sakarya’da ürettiği 213 bin aracın 178 binini ihraç ederek büyük bir başarı elde eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 4,1 milyar dolarlık ihracat geliriyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Türkiye’nin en büyük ikinci ihracatçısı olarak ödüllendirilmişti.

Bu başarı, şirketin güçlü konumunu ve inovasyon konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.