Araç sahipleri müjde! Motorine büyük indirim, tabela bu gece değişecek

Araç sahiplerinin beklediği indirim haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin fiyatı 1 lira 59 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından motorinin fiyatı 43-44 lira seviyelerine gerileyecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri indirim ya da zam haberlerini yakından takip ederken, beklenen haber ise motorin için geldi.

MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim bekleniyor. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi şehirlere göre 43-44 lira seviyesine gerileyecek.

24 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 45 TL

İstanbul (Anadolu): 44.88 TL

Ankara: 45.73 TL

İzmir: 46.15 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 44.90 TL

İstanbul (Anadolu): 44.83 TL

Ankara: 45.68 TL

İzmir: 46.15 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 22.94 TL

İstanbul (Anadolu): 22.39 TL

Ankara: 22.94 TL

İzmir: 22.64 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.