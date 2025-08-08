Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzon'nun tescilli lezzetinde hasat başladı! Kilosu 200 lira...

Trabzon'un Arsin ilçesinde yetişen coğrafi işaret tescilli foşa fındığının hasadına başlandı. Foşa fındığının yaşlanmasından dolayı ilçede başka fındık çeşitlerinin üretimine yoğunlaşıldığını belirten Arsin Ziraat Odası Başkanı Hasan Kozoğlu, "Coğrafi işareti alınmış Arsin foşa fındığından daha dayanıklı ağaçlar üzerinde aşı yapılarak üretim yapılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir" dedi.

Trabzon'un coğrafi işaretli fındığı olan Arşin Foşa fındığının hasadı bu yıl da törenle başladı. Arsin ilçesinde yapılan hasat törenine AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Araklı Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Muhsin Yazıcı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

"AŞI İLE YAYGINLAŞTIRILMASI GEREKMEKTE" 

Hasat töreninin açılışında konuşan Arsin Ziraat Odası Başkanı Hasan Kozoğlu, Arsin foşa fındığının yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, "Bundan yaklaşık 30 yıl önce Arsin ilçesinde en çok Foşa fındığı yetiştirilmekteydi. Ancak zaman içerisinde Foşa fındığı yaşlandığından ve verim düştüğünden dolayı ilçemizde başka çeşitlere yönelme olmuştur. Özellikle Arsin foşa fındığının fidan yetiştirilmesine karar verilerek daha dayanıklı hale getirilmelidir. Alanların arttırılması için çalıma yapılmalıdır. Coğrafi işareti alınmış Arsin foşa fındığından daha dayanıklı ağaçlar üzerinde aşı yapılarak üretim yapılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir" dedi.

"FOŞA FINDIĞINI YAŞATMAK BİZLERİN ELİNDE" 

Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan ise, kentte arazinin yüzde 60'ına yakınında fındık bulunduğunu kaydederek, "15. yüzyıldan itibaren Osmanlı kayıtlarında ve adli sistemdeki kadı kayıtlarında Arsin foşa fındığı olarak geçmektedir yani bunun şüphesi yok. Hem tarihi kayıtlar hem de çeşidin fenololojik morfolojik ve kimyasal özellikleri bakımından nevi şahsına münhasır bir çeşidi olduğunun üstünü çizmemiz gerekir. Coğrafi işaret alınan sadece bir belge değildir. Geçmişten gelen bir emanetin tapusudur. Foşa fındığı da yaşatmak bizlerin elinde ve bunu da gelecek nesillere kadar inşallah aktaracağız. İlimizde fındık toplam arazimiz yüzde 60'ına yakın bir kısmını teşkil etmekte ve birinci kalem ürünümüz olarak ilimizi temsil etmektedir" şeklinde konuştu.

"DÜNYADA LİDER OLDUĞUMUZ BİR ÜRÜN" 

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Muhsin Yazıcı da yaptığı konuşmada, Arsin foşa fındığının için sırada AB tescili olduğunu kaydederek, "Fındığın sadece tarımsal bir ürün olarak değerinin yanında aslında manevi olarak da bizim için geçmişlerimizden, dedelerimizden gelen ve gelecek nesillere bırakmamız gereken bir ürün. Toprakta yetişen altın değerinde bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bölgemizin dik yamaçlarında yetişiyor ve hem ekonomik değeri olarak hem de manevi olarak ben çok değerli bir ürün olduğunu düşünüyorum. Dünyada lider olduğumuz bir ürün. Foşa fındığının çok güzel tescili var. Bundan sonra beklentimiz AB tescili alması. Bizde elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Şuan ülke olarak 38 ürünümüz AB tescili almış durumda. 39. ürün olarak da foşa fındığının alması tescili alması marka değerinin artması anlamında çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

