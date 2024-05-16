Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Tüm köy 212 milyon TL'ye satılıyor! Ünlü isimler almak için sıraya girdi

Tüm köy 212 milyon TL'ye satılıyor! Ünlü isimler almak için sıraya girdi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Tüm köy 212 milyon TL&#039;ye satılıyor! Ünlü isimler almak için sıraya girdi
Kaliforniya, Emlak, Haber

Ekonomi Haberleri

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego şehrindeki Campo köyü satışa çıkarıldı. Köyün tamamı için 6,6 milyon dolar (212,5 milyon TL) isteniyor. Ancak köyü alacak kişi ya da kurumu çok büyük maliyetler bekliyor. Köyün satın almak isteyenler arasında ünlü isimler bulunuyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir köy satışa çıkarıldı. San Diego şehrine bağlı Campo köyü yeni sahibini bekliyor. Köy için istenen ücret ise 6,6 milyon dolar (212,5 milyon TL).

Tüm köy 212 milyon TL'ye satılıyor! Ünlü isimler almak için sıraya girdi - 1. Resim

YENİLENMEYE İHTİYACI VAR 

28 binanın bulunduğu köyün acil yenilenmeye ihtiyacı var. İlgili tarafların mülkü satın alarak şehir merkezinin gitmesini istedikleri yönü de belirleyebilme hakları bulunuyor.

Tüm köy 212 milyon TL'ye satılıyor! Ünlü isimler almak için sıraya girdi - 2. Resim

YENİDEN İNŞA EDİLEBİLİR 

Köydeki binaların birçoğunun yenilendiği görülürken, boş binalar da bulunuyor Bu boş binalar yeni işletmeler için de fırsat sunuyor. Köyü alacak kişinin yeni konut inşa etme hatta tüm köyü yıkıp modern bir köy yapma fırsatı da var. 

Tüm köy 212 milyon TL'ye satılıyor! Ünlü isimler almak için sıraya girdi - 3. Resim

ÜNLÜ İSİMLER İLGİLENİYOR

Ünlü isimler de satışa çıkarılan köyle ilgileniyor. Emlakçıların yanında, kimliği açıklanmayan ünlü bir film yapımcısının ve profesyonel kaykaycı Tony Hawk gibi isimlerin projeyle ilgilendiğini söyleniyor.

Tüm köy 212 milyon TL'ye satılıyor! Ünlü isimler almak için sıraya girdi - 4. Resim

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Rekabet Kurulu'ndan Google kararı! Günlük para cezası uygulanacakMEB'den bir ilk! Ortaokullar için yeni karar... Uygulamanın başlayacağı tarih belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Listede sürpriz hisseler var! İşte öz sermaye kârlılığı en yüksek şirketler! - Ekonomiİşte öz sermaye kârlılığı en yüksek şirketler!Fiyatı nedeniyle dilimle satılıyor! Ruslardan karpuza yoğun ilgi - EkonomiFiyatı nedeniyle dilimle satılıyor!Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 6,8 arttı - EkonomiHizmet üretim endeksi yıllık yüzde 6,8 arttıTürkiye'nin en ucuz ekmeğiydi... Artık ücretsiz dağıtılacak - EkonomiTürkiye'nin en ucuz ekmeğiydi... Artık ücretsiz dağıtılacakİBB'den İGDAŞ hamlesi! Halka arz edilmesi planlanıyor - EkonomiİBB'den 10 milyar dolarlık İGDAŞ hamlesiBitcoin bütün duvarları yıktı! Yükselişin devamı için… - EkonomiBitcoin bütün duvarları yıktı! Yükselişin devamı için…
Sonraki Haber Yükleniyor...