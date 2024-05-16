Tüm köy 212 milyon TL'ye satılıyor! Ünlü isimler almak için sıraya girdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego şehrindeki Campo köyü satışa çıkarıldı. Köyün tamamı için 6,6 milyon dolar (212,5 milyon TL) isteniyor. Ancak köyü alacak kişi ya da kurumu çok büyük maliyetler bekliyor. Köyün satın almak isteyenler arasında ünlü isimler bulunuyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir köy satışa çıkarıldı. San Diego şehrine bağlı Campo köyü yeni sahibini bekliyor. Köy için istenen ücret ise 6,6 milyon dolar (212,5 milyon TL).

YENİLENMEYE İHTİYACI VAR

28 binanın bulunduğu köyün acil yenilenmeye ihtiyacı var. İlgili tarafların mülkü satın alarak şehir merkezinin gitmesini istedikleri yönü de belirleyebilme hakları bulunuyor.

YENİDEN İNŞA EDİLEBİLİR

Köydeki binaların birçoğunun yenilendiği görülürken, boş binalar da bulunuyor Bu boş binalar yeni işletmeler için de fırsat sunuyor. Köyü alacak kişinin yeni konut inşa etme hatta tüm köyü yıkıp modern bir köy yapma fırsatı da var.

ÜNLÜ İSİMLER İLGİLENİYOR

Ünlü isimler de satışa çıkarılan köyle ilgileniyor. Emlakçıların yanında, kimliği açıklanmayan ünlü bir film yapımcısının ve profesyonel kaykaycı Tony Hawk gibi isimlerin projeyle ilgilendiğini söyleniyor.