Turizmde rekor gelir! Yüzde 5,8 bekliyorduk yüzde 16,7’yi yakaladık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye’nin yılın ilk çeyreğinde 9 milyon 68 bin turiste ev sahipliği yaptığını belirterek “Yüzde 5,8’lik artış ön görüyorduk. İlk çeyrek yüzde 16,7 ile beklentimizin de üzerinde bir artış gerçekleşti. Turizm geliri ise 8,8 milyar dolar ile rekora ulaştı” dedi.

Turizmde yılın çeyreğinde rekor gelir geldi. Türkiye, geçtiğimiz yıl ilk çeyrekte 7,7 milyon, bu yıl ise aynı dönemde 9 milyon 68 bin turist ağırlarken, turizm geliri 8,8 milyar dolara ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, ziyaretçi sayılarına değinerek, şu bilgileri verdi: 2022’nin ilk 3 ayını 6 milyon 311 bin ziyaretçiyle, geçen seneyi 7 milyon 771 bin ziyaretçiyle kapattık. Bu yıl ilk çeyreği 9 milyon 68 bin ziyaretçiyle kapattık. Yani geçen seneyle kıyaslandığında yüzde 16,7’lik bir artış gerçekleştirdik. 2022’de yıl sonu 51,4 milyon ziyaretçi yakalamıştık. Geçen yıl 56,7 milyon ziyaretçiydi. Yıl sonu hedefimiz de 60 milyon ziyaretçiydi. Yıl sonu planlamasında yüzde 5,8’lik bir artış ön görüyorduk. İlk çeyrek yüzde 16,7’lik bir artışla beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Yıl sonu ziyaretçi hedefine uyumlu bir şekilde gidiyoruz.

PANDEMİ ÖNCESİNE YAKLAŞTIK

Bu yıl ilk 3 ayda, turizm pazarında birinci sırada İran’ın, ikinci sırada Almanya’nın, üçüncü sırada ise Rusya Federasyonu’nun yer aldığını aktaran Ersoy “Ortalama kalış sürelerinde yeni sisteme göre değişiklikler oldu. Bu yıl ilk çeyrekte 11,1 ortalama kalış süresi gerçekleşti. Pandemi öncesi rakamlara yaklaşmaya başladık. Yıl sonu için ortalama 9,7’lik kalış süresi hedefimiz vardı. İlk çeyrek 11,1 olarak gerçekleşti” diye konuştu.

GECEDE 1 KİŞİ 84 DOLAR BIRAKTI

Ersoy, 2023’ün ilk çeyreğinde kişi başı bir gecede 84 dolar, bu yılın aynı döneminde ise 93 dolar harcandığını, 2023 sonunda ise kişi başı gecelik harcamanın 92 dolar iken, bu yıl sonu için 103 dolar olmasını beklediklerini dile getirdi. Ersoy “Turizm gelirleri totalinde 2023’te ilk 3 ay 8,3 milyar dolar olarak revize edildi. 2024 gerçekleşmesi 8,8 milyar dolar olarak netleşti. İlk çeyrekte rekor turizm geliri elde edildi. 2023 sonu da 55,9 olarak düzeltildi. Geriye dönük 2017’ye kadar rakamlarda değişiklikler var. Bu seneki hedefimizin de 60 milyar dolar gelir olduğunu düşünürseniz, ilk çeyrek raporlardan hedefimizle uyumlu bir şekilde ilerlemeyi görebiliyorsunuz” dedi.

Mehmet Ersoy, turizmde bu yıl geliştirilen hedef alanlarında ise İskandinavya pazarında ortalama yüzde 25, Asya-Okyanusya pazarında yüzde 63, Kuzey Amerika pazarında ise yüzde 19’luk bir artışın yaşandığını sözlerine ekledi.

MİLLİYET FARKINA 54 BİN LİRA CEZA

Bakan Ersoy, Antalya’da bir otelde “milliyet farkı” ücreti alınmasıyla ilgili olarak da “İlgili otelde bakanlığımızca denetim yapıldı. Yapılan inceleme sonucunda misafir rezervasyonunun tesis tarafından konfirme edildikten sonra ‘Milliyet farkı’ şeklinde haksız bir gerekçeyle 120 avro karşılığında 4 bin 778 lira ücret farkı alınması nedeniyle firmaya 54 bin 694 lira idari para cezası verildi ve firma tarafından alınan ücret farkı da misafire iade edildi” dedi. Bakan Ersoy, Booking.com’un engellendiği iddialarıyla ilgili olarak da “Bakanlık tarafından yapılmış bir engelleme yok. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından 2015 yılında açılmış bir dava. Kesinleşmiş bir mahkeme sonucu var” diye konuştu.