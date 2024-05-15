Türk mühendislerden dünyaya hediye: Eczacıbaşı’ndan yüzde 100 geri dönüştürülmüş lavabo

Kırık seramikler ve atıklardan üretilen lavabo, doğaya yüzde 30 daha az zarar veriyor. Ürün başına 2,48 Kwh elektrik tasarrufu sağlıyor.

Ekonomi Servisi - Dünyanın ilk ve tek yüzde 100 geri dönüştürülmüş seramik lavabosu İstanbul’da tanıtıldı. Eczacıbaşı Holding markası Vitra tarafından geçtiğimiz günlerde üretilen ve ilk olarak geçen yıl kasım ayında UNICERA 2023’te tanıtılan çevre dostu lavaboların tanıtımında konuşan Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülenç Eczacıbaşı, 21-23 Mayıs’ta da Londra’daki Clerkenwell Design Week kapsamında Vitra showroomunda etkinlikler gerçekleştirileceğini anlattı.

Topluluk olarak 1970’li yıllardan beri çevre konusunda çalışma yürüttüklerini, 80’li yılların başında Selpak Genel Müdürü iken atık suları arıtarak Körfez’e verdiklerini anlatan Bülen Eczacıbaşı, bir TÜSİAD toplantısında, Rio de Janerio’da çevre konferansındaki izlenimlerini TÜSİAD Başkanı sıfatıyla anlattığı için ‘çiçek böcek anlatmakla’ eleştirildiğini hatırlattığı konuşmasında “Fakat babam Nejat Eczacıbaşı üyelerimize ‘Göreceksiniz 10-15 sene sonra başka bir şey konuşmayacağız’ dedi. 10-15 yıl olmasa da bugün dünya çevreyi konuşuyor” diyerek gelinen noktanın ciddiyetine vurgu yaptı. Sürdürülebilirlik olmazsa bazı pazarlara girilemeyeceğini, finansmana erişimin zorlaşacağını, tedarik zincirlerinin farklılaşacağını belirten Bülent Eczacıbaşı gerçek anlamda sürdürülebilirlik yöneticisi olan şirketlerde herkesin ‘yeşil yakalı’ olduğunu da ifade etti.

İNOVASYON İNAT İŞİ

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Üst Yöneticisi Özgen Özkan da, sürdürülebilirliği kurumsal olarak gündemine almış bir şirket olduklarını belirterek “İnovasyon inat işi. Bu inatla biz bu endüstriyel atıklarımızı nihai tüketici yerine hizmet edebilecek şekilde nasıl bir ürüne çeviririz diye düşünüyorduk çok uzun süreden beri. Sonuçta bunu başardık. Patent başvurularını da yaptık. Tamamıyla kendi mühendislerimiz tarafından geliştirilmiş bir süreç, dünyada bir ilk. Bu yüzden çok alçak gönüllü olamayacağız” dedi. Büyük formları daha düz üretebildiklerini ancak şu anda lavabo yaptıklarını söyleyen Özkan “Ardından duş teknesi, mutfak eviyesi gelecek. Ardından klozet devreye girecek. Ürün gamı böyle genişleyecek” dedi.

KIRIK SERAMİK ÜRÜN OLUYOR

Çevre dostu lavabonun yaklaşık yüzde 100’ü kırık seramikler dâhil olmak üzere üretim sürecinde ortaya çıkan ve daha önce bertaraf edilen atıklardan üretiliyor. Böylece, küresel ısınmaya üretim süreci kaynaklı etki, ürün başına yüzde 30 azaltılıyor. Ürün başına yüzde 36’lık iyileştirmeyle yaklaşık 5 kilogram hammadde ve yüzde 38 iyileştirmeyle 2,48 Kwh elektrik tasarrufu elde ediliyor.

HAMMADDE VE ELEKTRİKTEN TASARRUF

Yüzde 100 geri dönüştürülmüş lavabonun, standart bir ürüne göre dünyaya yüzde 30 daha az zarar verdiğini söyleyen Özkan “Bunun için ham madde taşımıyoruz. Hammadde ürettirmiyoruz. Zaten bizde olan bir hammaddeyi kullanıyoruz ve bunun için enerji harcamıyoruz. Diğer ürünlere göre yüzde 30 daha temiz ve daha faydalı bir ürün” dedi.