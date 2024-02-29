Türkiye büyüme rakamlarıyla birçok ülkeyi geride bıraktı! OECD'de ikinci, G20'de üçüncü olduk
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
Türkiye, 2023'ün son çeyreğinde yüzde 4 büyürken, 2023 genelinde ise yüzde 4,5 büyüme kaydetti. Böylece Türkiye, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke, G20'de ise en hızlı büyüyen üçüncü ülke oldu.
Türkiye, 2023'te yıllık bazda yüzde 4,5, Ekim-Aralık 2023 döneminde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 büyüdü.
OECD'DE İKİNCİ OLDUK
Türkiye, geçen yılın son çeyreğinde, yıllık bazda, ekonomik büyüme verisi açıklanan OECD'ye üye ülkeler arasında en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olarak kayıtlara geçti. Sıralamada yüzde 4,3 ile ilk sırada Hırvatistan yer alırken, Türkiye'yi yüzde 2,2 ile Slovenya takip etti.
G20'DE ÜÇÜNCÜ SIRADAYIZ
G20 ülkeleri arasında yüzde 5,2 ile en hızlı büyüyen ülke Çin oldu. Bu ülkeyi yüzde 5 ile Endonezya izlerken, Türkiye ise listede üçüncü sırada yer aldı.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilişkin çeyreklik büyüme tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda Türkiye, bu ülkeler arasında ekonomisi en hızlı büyüyen ülke konumuna gelecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı