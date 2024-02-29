Türkiye büyüme rakamlarıyla birçok ülkeyi geride bıraktı! OECD'de ikinci, G20'de üçüncü olduk

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Şubat 2024 14:48 - Güncelleme: 29 Şubat 2024 16:05 - Güncelleme:

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Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı

Türkiye, 2023'ün son çeyreğinde yüzde 4 büyürken, 2023 genelinde ise yüzde 4,5 büyüme kaydetti. Böylece Türkiye, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke, G20'de ise en hızlı büyüyen üçüncü ülke oldu.