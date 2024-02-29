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    • Haberler > Ekonomi > Türkiye büyüme rakamlarıyla birçok ülkeyi geride bıraktı! OECD'de ikinci, G20'de üçüncü olduk

    Türkiye büyüme rakamlarıyla birçok ülkeyi geride bıraktı! OECD'de ikinci, G20'de üçüncü olduk

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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    Türkiye büyüme rakamlarıyla birçok ülkeyi geride bıraktı! OECD&#039;de ikinci, G20&#039;de üçüncü olduk
    Büyüme, Oecd, G20, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye, 2023'ün son çeyreğinde yüzde 4 büyürken, 2023 genelinde ise yüzde 4,5 büyüme kaydetti. Böylece Türkiye, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke, G20'de ise en hızlı büyüyen üçüncü ülke oldu.

    Türkiye, 2023'te yıllık bazda yüzde 4,5, Ekim-Aralık 2023 döneminde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 büyüdü.

    OECD'DE İKİNCİ OLDUK 

    Türkiye, geçen yılın son çeyreğinde, yıllık bazda, ekonomik büyüme verisi açıklanan OECD'ye üye ülkeler arasında en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olarak kayıtlara geçti. Sıralamada yüzde 4,3 ile ilk sırada Hırvatistan yer alırken, Türkiye'yi yüzde 2,2 ile Slovenya takip etti.

    Türkiye büyüme rakamlarıyla birçok ülkeyi geride bıraktı! OECD'de ikinci, G20'de üçüncü olduk - 1. Resim

    G20'DE ÜÇÜNCÜ SIRADAYIZ 

    G20 ülkeleri arasında yüzde 5,2 ile en hızlı büyüyen ülke Çin oldu. Bu ülkeyi yüzde 5 ile Endonezya izlerken, Türkiye ise listede üçüncü sırada yer aldı.

    Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilişkin çeyreklik büyüme tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda Türkiye, bu ülkeler arasında ekonomisi en hızlı büyüyen ülke konumuna gelecek.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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