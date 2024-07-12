Türkiye’de milyoner sayısı 60 bin 787! Kişisel servet artışında birinciyiz

Türkiye, kişisel servet artışında TL bazında yüzde 157,7’lik, ABD doları cinsinde de yüzde 63,2’lik büyümeyle dünyada ilk sırada yer aldı.

İsviçre bankası UBS’in yayımladığı 2024 Küresel Servet Raporu’nda, Türkiye, TL cinsinden kişisel servet artışında yüzde 157,78’lik büyüme kaydederek ilk sırada yer aldı. 2022 ile 2023 yılları arasında ortalama servet oranının yerel para birimi bazında incelendiği raporda, Türkiye’yi yüzde 20’ye yakın artış oranıyla Katar ve Rusya izledi. Türkiye’de ABD doları cinsinden kişisel servet artışında ise yüzde 63,2’lik bir büyüme kaydedildi. Raporda ‘servet’ kavramı, hane halklarının sahip olduğu finansal varlıklar artı reel varlıkların değerinden borçlarının çıkarılmasıyla elde edilen değer olarak tanımlanıyor.

MİLYONERLER %43 ARTACAK

Önümüzdeki beş yıl içinde Türkiye’deki ABD doları cinsinden milyoner sayısının yüzde 43 artması bekleniyor. 2023 yılı itibarıyla ABD doları cinsinden milyoner sayısı 60 bin 787 olan Türkiye’de, 2028’e kadar bu sayının 87 bin 77 olacağı tahmin ediliyor. Bu artış oranıyla Türkiye, dünya genelinde en yüksek büyüme oranlarına sahip ülkeler arasında yer alıyor. Raporda, 2023 ile 2028 arasında incelenen 56 ekonomiden 52’sinde küresel servet dağılımında yüzde 30’dan fazla artış ön görülüyor. Raporda, bu artışa teknoloji devi Tayvan’ın öncülük edeceği ön görülüyor. Ülkede milyonerlerin sayısının mikroçip endüstrisindeki patlama ve varlıklı yabancıların göçü sayesinde yüzde 47 artacağı tahmin ediliyor. Bu büyümeyi Kazakistan yüzde 37, Endonezya yüzde 32 ve Japonya yüzde 28’le takip ediyor. Dünyada en fazla milyonerin bulunduğu ABD ve Çin’de ise milyoner sayısının sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 8 artması bekleniyor.