Türkiye'nin gözü artık uzayda! '600 milyar dolarlık ekonomiden pay alacağız'

21 Ocak 2024 17:37 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 17:44

Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Türkiye'nin Milli Uzay Programı aracılığıyla uzay sanayiini geliştirmeyi amaçladığını belirten Kacır, 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacaklarını söyledi.

Kacır, şunları kaydetti:

"Uydu üretiminde elde ettiğimiz tecrübeyi yeni projelere taşıyacağız. Uzay sistemlerinde ve uzay araştırmalarında ekosistemi güçlendireceğiz. 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız. Ankara'da 'Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi' kuracağız. Özel sektörü destekleyeceğiz. Küresel projelerde rol alacağız."

ALPER GEZERAVCI 13 FARKLI DENEYİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Kacır'ın açıklamaları Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 18 Ocak tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkmasının ardından geldi. Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıklamasına göre, deneyler için yayınlanan çağrıya gelen cevaplar, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan komisyon tarafından değerlendirildi. Gezeravcı'nın yapacağı deneyler arasında şunlar bulunuyor;

Türkiye’nin uzay, havacılık ve savunma sanayii için yeni nesil malzeme geliştirmesine katkı sağlayacak "UYNA Uzay için yeni nesil alaşımlar deneyi".

Kimyasal tepkimesiz koşullarda yerçekiminin etkisi araştırılarak uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesini imkan sağlayacak olan "GMETAL".

Ayrıca TÜBİTAK MAM ile birlikte yaşam destek sistemi geliştirilmesi planlanıyor.

"ALGALSPACE" deneyi ile uzayda, Antarktik ve ılıman bölge mikroalglerinin büyüme verileri karşılaştırılarak, literatürde ilk defa kutup alglerinin uzayda kullanımına yönelik bir çalışma yapılacak.

"OKSİJEN SATURASYONU" deneyinde ise Gezeravcı, yapay zekâ desteği ile verilen havanın oksijen seviyesini hesaplayarak düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanmasını sağlayacak.