7 kez iletişim kuracak... Alper Gezeravcı ilk görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacak
Türkiye, astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla takip ediyor. İlk Türk uzay yolcusu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği zaman boyunca Türkiye ile sık sık iletişim kuracak. Gezeravcı'nın ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirmesi bekleniyor.
Türk astronot Alper Gezeravcı uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek.
İlk görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılacak.
İlk Türk astronotun programında ailesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la da bir görüşme bulunuyor.
Gezeravcı, Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'yle ve Ankara’daki Tübitak Uzay Merkezi'yle iletişim kuracak.
ÖĞRENCİLERLE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAK
Türk astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu süre boyunca Türk öğrencilerle de görüşecek.
Samsun, Kocaeli,Hatay,Diyarbakır, Konya ve Balıkesir'den üniversite, lise ve ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak.
Alper Gezeravcı, uzaydan Bakü, Konya, Ankara, İstanbul, Çanakkale'nin fotoğraflarını çekecek.
Mersin'in Silifke ilçesi ile Ağrı Dağı'nı da fotoğraflayacak.
GEZERAVCI İÇİN TÜRK BAYRAKLARI ASILDI
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Falcon 9 roketi, Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Tüm Türkiye tarihi anı konuşurken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, Milli Teknoloji Hamlesi ve Gezeravcı'nın misyonda kullandığı görev armasının flamaları asıldı.
Kaynak: TRT Haber