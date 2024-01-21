55 milyon dolar iddiasına yanıt... Türkiye Uzay Ajansı'ndan 'Alper Gezeravcı' açıklaması

21 Ocak 2024 13:06 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 13:31

Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu kapsamında astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için 55 milyon dolar ödendiği eleştirilerine Türkiye Uzay Ajansı Kurucu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TV100 ekranlarında Kübra Par'ın sunduğu "Farklı Açılar" programında cevap verdi. Uzay çalışmalarını 'pahalı işler' olarak nitelendiren Yıldırım, "Biz bu yatırımları yapmazsak bir miktar harcamazsak bir miktar diyorum harcanan rakamlar büyük rakamlar değil uzay çalışmalarında" dedi.

'BUNDAN ÇOK DAHA FAZLASI ÇALINDI'

55 milyon dolar eleştirilerine ilişkin bir yazarın yazısına atıfta bulunan Yıldırım, "Bir yazarımız yazmış geçen gün makalesinde yazmış çok hoşuma gitti. Türkiye'de sahtekarlık operasyonunda futbolcuların da karıştığı bir şeydi. 'Bundan çok daha fazlası çalındı' dedi. Böyle bir rakam bu. Türkiye'deki birçok insanın hesabında duran bir rakam" diye konuştu.

'BÜYÜK RAKAMLAR DEĞİL'

"Bunlar devlet için büyük rakamlar değil" diyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Hele hele böyle projeler için hiçbir şey değil. Elbette öncelikler vardır. Buna şüphe yok. Öncelikler çerçevesinde uzaya da bir miktar ayrılacaktır. Ama 'uzaya gitmeyelim onun yerine yol yapalım hastane yapalım' doğru değil."