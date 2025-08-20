Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu! Selçuk Bayraktar, Rahmi Koç'u 4'e katladı 

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

VERGİ REKORTMENİ SELÇUK BAYRAKTAR

2024 yılında gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar yer aldı. Üçüncü vergi rekortmenin ismi açıklanmazken, 2023'te 3. sırada yer alan Mustafa Rahmi Koç 2024 yılında en fazla gelir vergisi ödeyen 4. isim oldu.

NE KADAR VERGİ ÖDEDİLER?

Selçuk Bayraktar 2024 yılında 2,77 milyar lira vergi öderken, Haluk Bayraktar 2,53 milyar lira, Rahmi Koç ise 757 milyon TL vergi ödedi.

