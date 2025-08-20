Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu! Selçuk Bayraktar, Rahmi Koç'u 4'e katladı 

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu! Selçuk Bayraktar, Rahmi Koç'u 4'e katladı 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin vergi rekortmenleri belli oldu! Selçuk Bayraktar, Rahmi Koç&#039;u 4&#039;e katladı 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi, ihracat gelirleriyle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Haluk Bayraktar ise ikinci sırada yer alırken, Rahmi Koç dördüncü sırada yer aldı. Selçuk Bayraktar, Rahmi Koç'tan yaklaşık 4 kat fazla vergi ödedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

VERGİ REKORTMENİ SELÇUK BAYRAKTAR 

2024 yılında gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar yer aldı. Üçüncü vergi rekortmenin ismi açıklanmazken, 2023'te 3. sırada yer alan Mustafa Rahmi Koç 2024 yılında en fazla gelir vergisi ödeyen 4. isim oldu.

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu! Selçuk Bayraktar, Rahmi Koç'u 4'e katladı  - 1. Resim

NE KADAR VERGİ ÖDEDİLER?

Selçuk Bayraktar 2024 yılında 2,77 milyar lira vergi öderken, Haluk Bayraktar 2,53 milyar lira, Rahmi Koç ise 757 milyon TL vergi ödedi. 

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu! Selçuk Bayraktar, Rahmi Koç'u 4'e katladı  - 1. Resim

 

Ayrıntılar geliyor... 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Etrafı küle döndü, sadece orası yeşil kaldı: Gelibolu bu ceviz bahçesini konuşuyorMurat Övüç'ün Instagram hesabı hacklendi mi ne oldu, neden girilmiyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Memur-Sen'den memur zammı krizi sonrası ilk açıklama: Üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık - EkonomiMemur zammı krizi sonrası ilk açıklamaTürkiye'nin coğrafi işaret tescilli 38. ürünü! Hasat başladı, 30 bin ton rekolte bekleniyor - EkonomiHasat başladı, 30 bin ton rekolte bekleniyor4 çeşit yemek 120 TL! Bir belediye daha Kent Lokantası açıyor - EkonomiBir belediye daha Kent Lokantası açıyor50 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar: "Çok kirli, yağlı ve ağır iş" diyorlar - Ekonomi50 bin TL maaşla çalışacak eleman bulunmuyorMemur zammında kriz! Hükümet ile Memur-Sen anlaşamadı, milyonlar için kritik karar - EkonomiAnlaşma sağlanamadı, milyonlar için kritik kararKilosu bahçede 50 TL! Bu yılki hasattan 4 milyon TL kazanacak - EkonomiBu yılki hasattan 4 milyon TL kazanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...