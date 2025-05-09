Selçuk Bayraktar'dan sonra şimdi de Sabancı! Yine aynı yöntemi kullandılar...

Daha önce BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yüzünü ve sesini kullanan yapay zeka dolandırıcıları bu defa da Güler Sabancı'nın kişisel bilgilerini kullandı. Sabancı sosyal medya hesabından uyarıda bulunarak dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Teknoloji ilerledikçe dolandırıcıların da yöntemleri değişiyor. Daha önce çeşitli platformlarda BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yüzünü ve sesini kullanan dolandırıcıların hedefinde bu defa Güler Sabancı yer aldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ DOLANDIRILDI

Sabancı'nın sözde hisse yatırım tavsiyesi verdiği videolar ve görseller oluşturan dolandırıcılar bu yolla çok sayıda vatandaşı tuzaklarına düşürdü.

SOSYAL MEDYADAN UYARI MESAJI PAYLAŞTI

Sabancı Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı dolandırıcıların bu yöntemi ile ilgili resmi sosyal medya hesabından bir uyarı mesajı paylaştı.

Sabancı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: