Selçuk Bayraktar'dan sonra şimdi de Sabancı! Yine aynı yöntemi kullandılar...
Daha önce BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yüzünü ve sesini kullanan yapay zeka dolandırıcıları bu defa da Güler Sabancı'nın kişisel bilgilerini kullandı. Sabancı sosyal medya hesabından uyarıda bulunarak dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Teknoloji ilerledikçe dolandırıcıların da yöntemleri değişiyor. Daha önce çeşitli platformlarda BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yüzünü ve sesini kullanan dolandırıcıların hedefinde bu defa Güler Sabancı yer aldı.
ÇOK SAYIDA KİŞİ DOLANDIRILDI
Sabancı'nın sözde hisse yatırım tavsiyesi verdiği videolar ve görseller oluşturan dolandırıcılar bu yolla çok sayıda vatandaşı tuzaklarına düşürdü.
SOSYAL MEDYADAN UYARI MESAJI PAYLAŞTI
Sabancı Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı dolandırıcıların bu yöntemi ile ilgili resmi sosyal medya hesabından bir uyarı mesajı paylaştı.
Sabancı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Değerli Kamuoyu, son dönemde, kişisel verilerim (ad, soyad, fotoğraf, video görüntüleri vb.) ve YK başkanlığı yapmış olduğum Sabancı Holding'in resmi bilgileri (marka, logo vb.) izinsiz bir şekilde kullanılarak, yapay zekâ ve benzeri teknolojilerle sahte videolar ve içerikler üretilmektedir.
Bu içerikler, "yatırım tavsiyesi", "özel fırsat", "teklif" gibi yanıltıcı başlıklar altında, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, e-posta gibi dijital platformlar üzerinden dolandırıcılık yapmak amacıyla paylaşılmaktadır.
Bu tür yanıltıcı ve sahte içeriklere kesinlikle itibar etmemenizi, yalnızca onaylı şahsi resmi hesaplarımda yer alan içerikleri dikkate almanızı rica ederim. Lütfen bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olun, şüpheli içeriklerde resmi kaynakları kontrol edin ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.
Bu tür içeriklere karşı yasal süreçlerin başlatıldığını ve kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla"