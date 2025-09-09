Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türklerin yurt dışı gayrimenkul alımı sadece 'altın vize' ile açıklanamaz

Türklerin yurt dışı gayrimenkul alımı sadece ‘altın vize’ ile açıklanamaz

- Güncelleme:
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Kendimize sormamız lazım acaba T.C. vatandaşları neden son birkaç yıldır bu kadar daha fazla yurt dışında gayrimenkul alma eğilime girdiler. Bunu sadece ‘altın vize’ veya başka bir takım konularla ifade etmenin mümkün olmadığını düşünüyorum" dedi.

Önder Çelik İSTANBUL- İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, gayrimenkul sektörünün küresel ekonomik sıkıntılardan ve ulusal dezenflasyon programından etkilendiğini belirterek, iyileşme dönemine yaklaşıldığını, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde küçük de olsa satışlarda artışlar olduğunu söyledi.

İTO ve Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneğinin iş birliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Gayrimenkul Kongresi’nde konuşan Avdagiç, gayrimenkul sektöründe işlerin yolunda gitmesi, genelde ekonomi ve ticaretin sağlıklı işlediği anlamına geldiğini kaydetti. İstanbul’da yılın ikinci çeyreğinde yapılan kiralamaların önemli bir kısmının yeni kiralamalar olmasının kendileri için değerli olduğunu belirten Avdagiç, İstanbul’da gayrimenkul yatırımlarında cadde mağazaları, küçük ölçekli ofis projeleri, depolama ve lojistik alanlarının öne çıktığını vurguladı.

Türklerin yurt dışında gayrimenkule harcadığı rakamların daha azının Türkiye’ye geldiğine işaret eden Avdagiç, “Kendimize sormamız lazım acaba T.C. vatandaşları neden son birkaç yıldır bu kadar daha fazla yurt dışında gayrimenkul alma eğilime girdiler. Bunu sadece ‘altın vize’ veya başka bir takım konularla ifade etmenin mümkün olmadığını düşünüyorum” dedi.

