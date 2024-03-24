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Haberler > Ekonomi > Ulaştırma Bakanlığı desteğin kapsamını genişletti! 50 bin groston tonaja kadarki yük gemilerine teşvik

Ulaştırma Bakanlığı desteğin kapsamını genişletti! 50 bin groston tonaja kadarki yük gemilerine teşvik

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ulaştırma Bakanlığı desteğin kapsamını genişletti! 50 bin groston tonaja kadarki yük gemilerine teşvik

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi’nde altı mürettebatıyla batan ‘Batuhan A’ adlı kargo gemisinin hurdaya çıkması gerekirken seferlerine devam etmek zorunda kalması, yaşı 35’i bulan Türk bayraklı deniz ticaret filolarının yenilenmesi gerektiği meselesini gündeme getirdi.

AK Parti milletvekillerinin küçük tonajlı gemilerin yenilenmesi talebi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni düzenlemeye giderek hurdaya ayrılacak gemilerin minimum tonajını 5.000’den 50.000’e çıkardı. Böylece 20 yaşını dolduran, 50 bin groston tonaja kadar olan ticari yük gemileri teşviklerden yararlanabilecek. Yeni gemi inşasında yapı hâlindeki gemilere özgü, sicile kaydedilmesinde hurda teşvik tutarının %40’ı, kabuk inşasının tamamlanmasında %30’u, tescilinde ise %30’u kadar destek veriliyor. Yeni geminin Türkiye’de inşa edilmesi ve yerli katkı oranının işçilik dâhil %50 olması şartı aranıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Hurdaya ayrılacak gemilerin minimum tonajını 5 binden 50 bin grostona, 25 binle sınırlı olan hurda teşvik başvurularını da 50 bin grostona çıkardık. Bu düzenlemeyle gemi sayısı artacak, gemi yaşı filosu azalacak, gemi inşa sanayisinde istihdam artacak. Bir ayla sınırlı olan başvuru süresini de bütün seneye yaydık” dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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