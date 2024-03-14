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Haberler > Ekonomi > Ünlü zincir market 970 mağazasını kapatıyor

Ünlü zincir market 970 mağazasını kapatıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ünlü zincir market 970 mağazasını kapatıyor

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kuzey Amerika'da indirimli ürünlerin satıldığı mağaza zinciri Dollar Tree, düşük performans gösteren 970 mağazasını kapatmayı planladığını duyurdu.

ABD’li indirim marketi zinciri Dollar Tree, 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, 3 Şubat'ta sona eren üç aylık dönemi bilançosunda 2023'ün dördüncü çeyreği olarak kabul eden şirket, bu dönemde 1,71 milyar dolarlık zarar bildirdi. Dollar Tree, geçen yılın aynı döneminde 452,2 milyon dolarlık kar elde etmişti.

970 MAĞAZASINI KAPATACAK 

Bilanço açıklamasında, şirketin mevcut pazar koşulları ve mağaza performansının değerlendirilmesine dayalı olarak kapsamlı bir mağaza portföyü optimizasyon incelemesi başlattığı belirtilerek, bu inceleme sonucunda düşük performans gösteren 970 mağazanın kapatılmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, 16 bin 774 mağazası olan şirketin 2024 mali yılının ilk yarısında yaklaşık 600 mağazasını kapatacağı aktarıldı.

ŞİRKETİN HİSSELERİ ÇÖKÜŞE GEÇTİ 

Söz konusu gelişmelerin ardından Dollar Tree'nin hisseleri yüzde 14'ün üzerinde değer kaybetti.

ABD'nin Virginia eyaletinde 1986 yılında faaliyete geçen Dollar Tree, mevsimlik ürünler, oyuncaklar, kırtasiye, ev dekorasyonu, mutfak eşyaları ve kutlama malzemeleri gibi ürünleri sadece 1 dolara satmasıyla biliniyor.

Şirket, 2021 yılında enflasyon nedeniyle ürün fiyatlarına yüzde 25 zam yapacağını duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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