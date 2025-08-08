Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > "Üretici isyanda" sözleriyle paylaşmıştı! 'Para etmediği için hayvanlara yedirdi' iddiası bakın ne çıktı...

"Üretici isyanda" sözleriyle paylaşmıştı! 'Para etmediği için hayvanlara yedirdi' iddiası bakın ne çıktı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Üretici isyanda&quot; sözleriyle paylaşmıştı! &#039;Para etmediği için hayvanlara yedirdi&#039; iddiası bakın ne çıktı...
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde biberlerin para etmediği için hayvanlara yedirildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerin aslı ortaya çıktı. Videoyu paylaşan şahıs, videoda geçen "Üretici isyanda" sözlerinin kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Bursa'da sosyal medyada 7 Ağustos'ta yayılan ve "Yenişehir'de biber para etmeyince hayvanlara yedirildi" başlığıyla paylaşılan video, kısa sürede gündem oldu. Ancak olayın perde arkasında başka bir durum çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yolören Mahallesi'nde çekildiği belirlenen görüntülerdeki üretici E.B., iddiaları yalanladı. Depodan çıkan ve artık tüketim ya da satış için uygun olmayan "çıkma" biberleri hayvanlara yem olarak verdiğini söyleyen üretici, "Videoyu sadece arkadaş grubuma göndermek için çektim. İznim olmadan sosyal medyada paylaşıldı ve çarpıtıldı" dedi.

"BİBER ÜRETİCİSİ İSYANDA" SÖZLERİNİ REDDETTİ

E.B., videoda geçen "Biber üreticisi isyanda" sözlerinin de kendisine ait olmadığını, o an yakındaki mesire alanında bulunan tanımadığı kişiler tarafından söylendiğini belirtti.

Yetkililer, kullanılmayan ürünlerin imhasında usule uyulmadığı için sorumlular hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
