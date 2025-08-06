Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > BUSKİ su kesintisi sorgulama listesi! Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BUSKİ su kesintisi sorgulama listesi! Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BUSKİ su kesintisi sorgulama listesi! Bursa&#039;da sular ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, Bursa'nın Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde belirli saatler arasında su kesintisi gerçekleşecektir. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar....

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), alt yapı çalışmaları ve arıza sebebiyle bazı ilçelerde planlı su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Buna göre; Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde yaşayan vatadaşlar, belirli saat aralığında su sıkıntısı yaşayacaktır. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

BUSKİ su kesintisi sorgulama listesi! Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bursa'da yaşanacak su kesintisi; bakım-onarım çalışmaları, ana iletim hattındaki arızalar ya da yeni hat bağlantı çalışmalarıyla sebebiyle gerçekleşeceği bildirildi.

Bursa'da 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü Bursa'nın belli saatler aralığında su kesintisi yaşanacaktır. 

BUSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

İNEGÖL/ ESENTEPE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/08/2025 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/08/2025 15:00

Kesim Tarihi: 06/08/2025 10:30

Açıklama: İnegöl ilçesi Esentepe mahallesi anahat arızası sebebiyle 10.00 ile 15.00 arası su kesintisi yapılmıştır esentepe Yunusemre ve yeni mahalle etkilenir.

OSMANGAZİ/ YİĞİTALİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/08/2025 13:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/08/2025 12:00

Kesim Tarihi: 06/08/2025 13:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; Yiğitali Mahallesi ULUDAĞ YOLU Cadde ve Civarı, "ARIZA" çalışması Nedeniyle 06.08.2025 Tarihinde 13:00 ile 07.08.2025 12:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın Erken Tamamlanması Durumda Sular Bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

 

OSMANGAZİ/ İSTİKLAL

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/08/2025 16:20

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/08/2025 17:30

Kesim Tarihi: 06/08/2025 16:20

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B12 Alt Bölgesinde Bulunan İstiklal Mahallesi 1. Hürriyet Cadde ve (Soğukkuyu ve Adalet Mh. BİR KISMI) Civarı, "ARIZA ÇALIŞMASI" Nedeniyle 06.08.2025 Tarihinde 16:20 ile 17:30 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

NİLÜFER/ ESENTEPE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/08/2025 17:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/08/2025 18:30

Kesim Tarihi: 06/08/2025 17:10

Açıklama: Nilüfer İlçesi Esentepe Mahallesi İrfan Sokak ve civarı arıza nedeniyle 06.08.2025 tarihinde 17:10 ile 18:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

YILDIRIM/ HACISEYFETTİN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/08/2025 17:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/08/2025 20:00

Kesim Tarihi: 06/08/2025 17:45

Açıklama: Yıldırım İlçesi Hacıseyfettin Mahallesi 11.Bahçe Sokak ve Civarında "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 06.08 .2025 Tarihinde 17:45 ile 20:00 Saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bartın'da orman yangını: Söndürme çalışması devam ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ferhat Çelen öldü mü? Youtuber Ferhat Çelen ölüm iddialarıyla gündemde - HaberlerFerhat Çelen öldü mü? Youtuber Ferhat Çelen ölüm iddialarıyla gündemdeNice - Benfica maçı canlı yayın kanal bilgileri: Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, il 11'de mi? - HaberlerNice - Benfica maçı canlı yayın kanal bilgileri: Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, il 11'de mi?Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 belli oldu - HaberlerFenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 belli olduS Sport Plus ücretli mi? - HaberlerS Sport Plus ücretli mi?Arsenal - Villarreal maçı hangi kanalda canlı yayınlayacak, şifresiz mi, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri gündemde - HaberlerArsenal - Villarreal maçı hangi kanalda canlı yayınlayacak, şifresiz mi, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri gündemdeEsra Erol'la ne zaman, hangi gün başlayacak? - HaberlerEsra Erol'la ne zaman, hangi gün başlayacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...