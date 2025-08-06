BUSKİ su kesintisi sorgulama listesi! Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), alt yapı çalışmaları ve arıza sebebiyle bazı ilçelerde planlı su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Buna göre; Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde yaşayan vatadaşlar, belirli saat aralığında su sıkıntısı yaşayacaktır. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bursa'da yaşanacak su kesintisi; bakım-onarım çalışmaları, ana iletim hattındaki arızalar ya da yeni hat bağlantı çalışmalarıyla sebebiyle gerçekleşeceği bildirildi.

Bursa'da 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü Bursa'nın belli saatler aralığında su kesintisi yaşanacaktır.

İNEGÖL/ ESENTEPE