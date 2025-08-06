BUSKİ su kesintisi sorgulama listesi! Bursa'da sular ne zaman gelecek?
BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, Bursa'nın Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde belirli saatler arasında su kesintisi gerçekleşecektir. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar....
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), alt yapı çalışmaları ve arıza sebebiyle bazı ilçelerde planlı su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Buna göre; Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde yaşayan vatadaşlar, belirli saat aralığında su sıkıntısı yaşayacaktır. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...
BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Bursa'da yaşanacak su kesintisi; bakım-onarım çalışmaları, ana iletim hattındaki arızalar ya da yeni hat bağlantı çalışmalarıyla sebebiyle gerçekleşeceği bildirildi.
Bursa'da 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü Bursa'nın belli saatler aralığında su kesintisi yaşanacaktır.
BUSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ
İNEGÖL/ ESENTEPE
Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/08/2025 10:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 06/08/2025 15:00
Kesim Tarihi: 06/08/2025 10:30
Açıklama: İnegöl ilçesi Esentepe mahallesi anahat arızası sebebiyle 10.00 ile 15.00 arası su kesintisi yapılmıştır esentepe Yunusemre ve yeni mahalle etkilenir.
OSMANGAZİ/ YİĞİTALİ
Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/08/2025 13:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 07/08/2025 12:00
Kesim Tarihi: 06/08/2025 13:00
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; Yiğitali Mahallesi ULUDAĞ YOLU Cadde ve Civarı, "ARIZA" çalışması Nedeniyle 06.08.2025 Tarihinde 13:00 ile 07.08.2025 12:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın Erken Tamamlanması Durumda Sular Bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
OSMANGAZİ/ İSTİKLAL
Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/08/2025 16:20
Planlanan Bitiş Tarihi: 06/08/2025 17:30
Kesim Tarihi: 06/08/2025 16:20
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B12 Alt Bölgesinde Bulunan İstiklal Mahallesi 1. Hürriyet Cadde ve (Soğukkuyu ve Adalet Mh. BİR KISMI) Civarı, "ARIZA ÇALIŞMASI" Nedeniyle 06.08.2025 Tarihinde 16:20 ile 17:30 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
NİLÜFER/ ESENTEPE
Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/08/2025 17:10
Planlanan Bitiş Tarihi: 06/08/2025 18:30
Kesim Tarihi: 06/08/2025 17:10
Açıklama: Nilüfer İlçesi Esentepe Mahallesi İrfan Sokak ve civarı arıza nedeniyle 06.08.2025 tarihinde 17:10 ile 18:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
YILDIRIM/ HACISEYFETTİN
Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/08/2025 17:45
Planlanan Bitiş Tarihi: 06/08/2025 20:00
Kesim Tarihi: 06/08/2025 17:45
Açıklama: Yıldırım İlçesi Hacıseyfettin Mahallesi 11.Bahçe Sokak ve Civarında "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 06.08 .2025 Tarihinde 17:45 ile 20:00 Saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.