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31 Temmuz BUSKİ su kesintisi sorgulama: Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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31 Temmuz BUSKİ su kesintisi sorgulama: Bursa&#039;da sular ne zaman gelecek?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BUSKİ, 31 Temmuz Perşembe günü Bursa'da yaşanacak su kesintisi hakkında bilgi verdi. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte BUSKİ 31 Temmuz Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa'da su kesintisi yaşanacak yerler belli oldu. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 31 Temmuz 2025 Perşembe günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu.

Bursa'da yaşanacak su kesintileri bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte BUSKİ 31 Temmuz su kesintisi saatleri!

31 Temmuz BUSKİ su kesintisi sorgulama: Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 31 Temmuz 2025 Perşembe günü 00:10 ila 08:00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır. Gece saatlerinde başlayan su kesintisi 08:00'da gelecektir.

31 TEMMUZ BUSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi üzerinden paylaşılmaktadır. İşte güncel su kesintileri...

GEMLİK/ KURŞUNLU

Planlanan Başlangıç Tarihi: 31/07/2025 00:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 31/07/2025 08:00

Kesim Tarihi: 31/07/2025 00:10

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gemlik ilçesi Kursunlu Mahallesi, Gencali Mahallesi (Kumsaz Mevki) ve civarında 31.07.2025 tarihinde 00:10 ile 08:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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