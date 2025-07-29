BUSKİ su kesintisi! 29 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek?

BUSKİ tarafından paylaşılan açıklamaların ardından Bursa'nın Gemlik, İnegöl, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 29 Temmuz 2025 Salı günü su kesintisi yaşanacağı belli oldu. Peki, Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek? İşte tüm ayrıntılar...

Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahaller belli oldu. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi gerçekleşeceğini duyurdu.

Su kesintilerin Gemlik, İnegöl, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek? İşte BUSKİ 29 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA'DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bursa su kesintileri hakkında detaylı bilgiler Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi üzerinden paylaşılmaktadır. İşte güncel su kesintileri ve saatleri...

GEMLİK/ EŞREF DİNÇER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/07/2025 09:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/07/2025 16:00

Kesim Tarihi: 29/07/2025 09:30

Açıklama: SU ARIZA BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI

İNEGÖL/ ESENTEPE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/07/2025 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/07/2025 18:00

Kesim Tarihi: 29/07/2025 12:00

Açıklama: Esentepe Mahallesindeki içme suyu arızası bakım onarım çalışması sebebiyle Esentepe, Yunusemre ve Yeni Mahallede 29.07.2025 tarihinde 12:00-18.00 saatleri arası su kesintisi yapılacaktır.

NİLÜFER/ KONAK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/07/2025 13:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/07/2025 15:30

Kesim Tarihi: 29/07/2025 13:30

Açıklama: Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi Kumlu Sokak ve civarı arıza nedeniyle 29. 07.2025 tarihinde 13:30 ile 15:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ/ YUNUSELİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/07/2025 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/07/2025 18:00

Kesim Tarihi: 29/07/2025 12:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi Yunuseli Mahallesi Yunusemre Sokak ile Recep Tayyip Erdogan Bulvari arasinda kalan bölgede, 29.07.2025 tarihinde 12:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

OSMANGAZİ/ HAMİTLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/07/2025 15:10 Planlanan Bitiş Tarihi: 29/07/2025 17:40 Kesim Tarihi: 29/07/2025 15:10 Açıklama: Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Meram Sokak ve civarı arıza nedeniyle 29.07.2025 tarihinde 15:10 ile 17:40 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ/ NAMIK KEMAL

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/07/2025 16:40

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/07/2025 17:40

Kesim Tarihi: 29/07/2025 16:40

Açıklama: Osmangazi İlçesi Namıkkemal mahallesi Sevinç Sokak ve civarında arıza nedeniyle 29/07/2025 tarihinde 16:40 ile 17:40 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

YILDIRIM/ HACİVAT

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/07/2025 15:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/07/2025 17:30

Kesim Tarihi: 29/07/2025 15:10

Açıklama: Yıldırım İlçesi Hacivat Mahallesi Selvili Sokak ve Civarında Arıza Nedeniyle 29.07.2025 tarihinde 15:10 ile 17:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaları erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.