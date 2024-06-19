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Haberler > Ekonomi > Uyuşturucu, tütün, e-sigara... Gümrükçüler, kuş uçurtmadı, 15 milyarlık kaçak mal yakalandı

Uyuşturucu, tütün, e-sigara... Gümrükçüler, kuş uçurtmadı, 15 milyarlık kaçak mal yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uyuşturucu, tütün, e-sigara... Gümrükçüler, kuş uçurtmadı, 15 milyarlık kaçak mal yakalandı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Bolat, yılbaşından bu yana gümrüklerde 14 milyar 758 milyon liralık kaçak mal yakalandığını açıkladı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafa ekiplerinin haziran itibarıyla 14 milyar 758 milyon liralık kaçak mal yakaladığını açıkladı.

Bolat “2023 yılında yaklaşık 12 ton uyuşturucu madde, 1 milyon 164 bin 299 paket sigara ve 515 ton tütün, 1 milyon 167 bin 578 elektronik sigara ve 389 milyon makaron ele geçirildi. 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla 7 ton 533 kilo uyuşturucu madde, 1 milyon 52 bin 79 paket sigara ve 97 ton 216 kilo tütün, 2 milyon 281 bin 77 elektronik sigara cihazı ve 23 milyon 476 bin 551 makaron yakalandı” dedi.

Bolat, bu sene yakalanan kaçağın  değerinin 14 milyar 758 milyon 189 bin lira olduğunu bildirdi.

Bolat, kaçakçılık riski bulunan eşya, yolcu ve taşıtların önceden tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla geliştirilen yerli ve millî Yarı Sabit Araç ve Konteyner Tarama Sistemlerinin (MİLTAR) işlem hacmi yoğun gümrük sahalarına kurulumlarının tamamlandığını söyledi. Bolat “Gümrük işlemlerini oldukça hızlandıran bu gelişmelerden mülhem Bagaj Tarama Sistemi, CT Bagaj Tarama Sistemi ve Yutucu Tespit Sistemi gibi yolcu işlemlerinin hızlandırılmasına ve kolaylaştırılmasına yönelik yeni sistemlerin de bu proje dâhilinde temin edilip gümrük kapılarında kullanılması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

AR-GE çalışmalarıyla ilgili bilgiler de veren Bakan Bolat, şunları kaydetti: Çalışmalar sonucu geliştirilen VÖY, İBS, MUHAFIZ gibi programlar ile riskli yolcu ve eşyalar henüz ülkeye gelmeden tespit ediliyor. Bu da gümrük kapılarımızdaki işlem hacmini ve hızını artırarak, kaçakçılık faaliyetlerine her geçen gün yeni bir darbe indirmemizi sağlıyor. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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