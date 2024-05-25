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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan İsrail ile ticaretin kesilmesi hakkında önemli açıklama: İşaret fişeği dünyada bir ilk oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat&#039;tan İsrail ile ticaretin kesilmesi hakkında önemli açıklama: İşaret fişeği dünyada bir ilk oldu
Ticaret Bakanı, İsrail, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail ile ticaretin kesilmesi hakkında konuştu. Bakan Bolat, "Türkiye'nin yaktığı işaret fişeği dünyada bir ilk oldu" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. İsrail ile ticaretin kesildiğini hatırlatan Bakan Bolat, Gazze'ye yapılan saldırıların sonlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Bolat yaptığı açıklamada, ""İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurmaması üzerine 1019 üründe ihracatı durdurma kararımız hükümetimiz tarafından alınmıştı. İsrail'i ateşkese zorlamak için 2 Mayıs tarihiyle ticaretimizi durdurma kararı aldık. Türkiye'nin yaktığı işaret fişeği dünyada bir ilk oldu. Belçika, İrlanda, Norveç ve İspanya gibi ülkeler Filistin devletini tanıma kararı aldı." şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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