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‘Van kahvaltısı’ ile yerel ekonomiye katkı sağlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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‘Van kahvaltısı’ ile yerel ekonomiye katkı sağlayacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Otel zinciri Elite World Hotels & Resorts, markanın doğduğu şehir olan Van’ın kültürel mirasına katkı sağlayacak ‘Dünden Bugüne İz Bırakan Lezzetler: Van Kahvaltısı’ projesini hayata geçirdi.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Van kahvaltısını otellerindeki menüye ekleyecek olan Elite World, İstanbul’dan Sapanca’ya, Van’dan Marmaris’e Türkiye’nin farklı bölgelerindeki otellerinde konaklayan turistlere yerel lezzetleri deneyimleme fırsatı sunacak. Projeyle zincirin 11 otelinde menülere eklenecek coğrafi işaretli ürünler, yerel üreticilerden temin edilerek bölge ekonomisine de katkı sağlanacak. 

"MİSAFİRLERİMİZİ KÜLTÜREL DEĞERİMİZLE TANIŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ"

Elite World Hotels&Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, “Projeyle yerel lezzetlerimizin izinde bir yolculuk sunuyor, bu yolculuğu bir sonraki durağı dünya mutfağına hep birlikte taşımayı ve bu alanda bilinirlik oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi. Elite World Hotels&Resorts CEO’su Orkun Petekçi de “Van Kahvaltısı Projesi ile ülkemize gelen ve otellerimizde konaklayan bütün misafirlerimizi kültürel değerimizle tanıştırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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