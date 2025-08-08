Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
At, eşek ve domuz eti satanlar artık e-Devlet'te! Bu listeye bakmadan dışarıda yemek yemeyin

At, eşek ve domuz eti satanlar artık e-Devlet'te! Bu listeye bakmadan dışarıda yemek yemeyin

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

e-Devlet üzerinden 4 yeni hizmet kullanıma açıldı. Bunlar arasında en dikkat çekeni gıdada hile yapan firmaların yer aldığı hizmet oldu. Vatandaşlar yemek yediği işletmelerle ilgili kafalarındaki soru işaretlerini bu hizmet ile giderecek. Böylece daha önce domuz, at ve eşek eti sattığı belirlenen restoranlara tek tıkla ulaşılabilecek. İşte detaylar... 

e-Devlet Kapısı, borç sorgulama, tarife karşılaştırma, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (TUCBS) ve güncel gıda kamuoyu duyurusu olmak üzere 4 yeni hizmeti kullanıcılara açtı. Bu kapsamda, borç sorgulama özelliğiyle kullanıcılar, muhasebe işlemlerini Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden yürüten kamu idareleri ile yetkilisi olduğu ticari işletme veya şirketlere ait borçlarını sorgulayabilecek.

TELEFON VE İNTERNET TARİFELERİ KARŞILAŞTIRILACAK

Tarife karşılaştırma hizmetiyle birlikte kullanıcılar, elektronik haberleşme işletmecilerinin bireysel abone alımına açık sabit internet, mobil hat ve televizyon platformlarına ait tarifelerini ve kampanyalarını karşılaştırarak, kendilerine en uygun seçeneği belirleyebilecek.

Vatandaşa at, eşek ve domuz eti yedirenler artık e-Devlet'te! Bu listeye bakmadan dışarıda yemek yemeyin - 1. Resim

COĞRAFİ VERİLERE ERİŞİLECEK

Kullanıcılar, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (TUCBS) ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait coğrafi veri metaverilerine erişebilecek, coğrafi veri servislerini görüntüleyebilecek ve Coğrafi Veri Paylaşım Matrisi kapsamında erişim izni olan verilerden yararlanabilecek.

Vatandaşa at, eşek ve domuz eti yedirenler artık e-Devlet'te! Bu listeye bakmadan dışarıda yemek yemeyin - 2. Resim

GIDADA HİLE YAPAN FİRMALAR GÖRÜLECEK 

Son olarak, güncel gıda kamuoyu duyurusu hizmetiyle birlikte tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin güncel gıda kamuoyu duyurularına da erişilebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

