Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bir kentte daha denize girmek yasaklandı... Aman dikkat!

Bir kentte daha denize girmek yasaklandı... Aman dikkat!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bir kentte daha denize girmek yasaklandı... Aman dikkat!
Düzce, Akçakoca, Hava Şartları, Güvenlik, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce’de olumsuz hava ve deniz şartları sebebi ile denize girilmesi yasaklandı. Dün de Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde denize girmek yasaklanmıştı.

Akçakoca Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 8 Ağustos 2025 günü saat 10:30’dan itibaren ilçe genelindeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmesi gerektiği bildirildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kaymakamlığımızca 8 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:30 itibariyle Akçakoca ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınmıştır. Can güvenliği nedeniyle vatandaşlarımızın denize girmemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

6.sezonu merakla beklenen Gönül Dağı dizisinde flaş değişiklik!Abdülhamid Han yeni görevine hazırlanıyor! Türkiye 6 ülke ile el sıkıştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Abdülhamid Han yeni görevine hazırlanıyor! Türkiye 6 ülke ile el sıkıştı - GündemTürkiye 6 ülke ile el sıkıştıAtın hamlesi dehşet saçtı! Küçük çocuğu ısırarak alıp havaya fırlattı - GündemKüçük çocuğu ısırarak alıp havaya fırlattıİstanbul'da korkutan tablo! Barajların yarısı artık boş - Gündemİstanbul barajlarının yarısı boşBakan Tunç'tan sahte e-imza soruşturması ile ilgili açıklama - GündemE-imza soruşturması: Kamuoyu yargı sürecinde öğrendiMEB duyurdu! 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi - Gündem21 özel okulun ruhsatı iptal edildiBurası çöl değil göl! Sıcaklar onu da vurdu, görenler şaşkına döndü - GündemBurası çöl değil göl! Görenler şaşkına dönüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...