Bir kentte daha denize girmek yasaklandı... Aman dikkat!

Akçakoca Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 8 Ağustos 2025 günü saat 10:30’dan itibaren ilçe genelindeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmesi gerektiği bildirildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kaymakamlığımızca 8 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:30 itibariyle Akçakoca ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınmıştır. Can güvenliği nedeniyle vatandaşlarımızın denize girmemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz" denildi.