İngiltere’de kira zammı depremi! Bakan görevini bıraktı

Birleşik Krallık Evsizlik Bakanı Rushanara Ali, kiracılarının ayrılmasının ardından mülkünü daha yüksek fiyata kiraya verdiği iddiaları üzerine görevinden istifa etti.

LONDRA'DAKİ MÜLKÜ 700 STERLİN ZAMLA YENİDEN KİRAYA VERDİĞİ İDDİASI

Bethnal Green ve Stepney Milletvekili olan Ali, Temmuz 2024’ten bu yana İşçi Partisi hükümetinde evsizlik bakanı olarak görev yapıyordu. İddialara göre, Londra Olimpiyat Parkı yakınlarındaki dört yatak odalı evini geçen yıl mart ayında 3.300 sterline kiraya veren Ali, kiracılarının ayrılmasından haftalar sonra aynı evi 4.000 sterline yeniden kiraya sundu.

Kiracılar, kasım ayında kira sözleşmelerinin yenilenmeyeceği bilgisi verilerek dört ay önceden tahliye edildi. Onlara süresiz sözleşme teklif edildiği ancak taşınma kararı aldıkları belirtiliyor.

"KİRACI HAKLARI YASASI İLE ÇELİŞTİ"

Londra Kiracılar Birliği ve Acorn topluluk örgütü, bu gelişmenin ardından Ali’ye istifa çağrısında bulundu. Acorn’dan Anny Cullum, “Ali’nin eylemleri hükümetin getirdiği Kiracı Hakları Yasa Tasarısı’nın özüne ters düşüyor” dedi.

Kiracı Reformu Koalisyonu Direktörü Tom Darling ise “Bu doğru bir karardır. Kendisi de dahil olduğu uygulamaları yasaklayan bir yasayı savunmak zorunda kalacağı için pozisyonu tamamen savunulamazdı” ifadelerini kullandı.

ALİ: YASAL GEREKLİLİKLERİ YERİNE GETİRDİM

Ali, Başbakan Keir Starmer’a sunduğu istifa mektubunda, “Her zaman ilgili tüm yasal gereklilikleri yerine getirdiğimi açıkça belirtmek isterim. Görevime devam etmemin hükümetin iddialı çalışmalarında dikkat dağıtıcı olacağı açıktır” dedi.

Başbakan Starmer ise cevabında, “Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’ndaki gayretli çalışmalarınız önemli bir etki oluşturdu” sözleriyle teşekkür etti.