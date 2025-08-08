Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İngiltere’de kira zammı depremi! Bakan görevini bıraktı

İngiltere’de kira zammı depremi! Bakan görevini bıraktı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İngiltere’de kira zammı depremi! Bakan görevini bıraktı
Brexit, Kira Zammı, İstifa, Birleşik Krallık, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Birleşik Krallık Evsizlik Bakanı Rushanara Ali, kiracılarının ayrılmasının ardından Londra’daki mülkünü 700 sterlin zamla yeniden kiraya verdiği iddiaları üzerine istifa etti.

Birleşik Krallık Evsizlik Bakanı Rushanara Ali, kiracılarının ayrılmasının ardından mülkünü daha yüksek fiyata kiraya verdiği iddiaları üzerine görevinden istifa etti.

LONDRA'DAKİ MÜLKÜ 700 STERLİN ZAMLA YENİDEN KİRAYA VERDİĞİ İDDİASI

Bethnal Green ve Stepney Milletvekili olan Ali, Temmuz 2024’ten bu yana İşçi Partisi hükümetinde evsizlik bakanı olarak görev yapıyordu. İddialara göre, Londra Olimpiyat Parkı yakınlarındaki dört yatak odalı evini geçen yıl mart ayında 3.300 sterline kiraya veren Ali, kiracılarının ayrılmasından haftalar sonra aynı evi 4.000 sterline yeniden kiraya sundu.

Kiracılar, kasım ayında kira sözleşmelerinin yenilenmeyeceği bilgisi verilerek dört ay önceden tahliye edildi. Onlara süresiz sözleşme teklif edildiği ancak taşınma kararı aldıkları belirtiliyor.

"KİRACI HAKLARI YASASI İLE ÇELİŞTİ"

Londra Kiracılar Birliği ve Acorn topluluk örgütü, bu gelişmenin ardından Ali’ye istifa çağrısında bulundu. Acorn’dan Anny Cullum, “Ali’nin eylemleri hükümetin getirdiği Kiracı Hakları Yasa Tasarısı’nın özüne ters düşüyor” dedi.

Kiracı Reformu Koalisyonu Direktörü Tom Darling ise “Bu doğru bir karardır. Kendisi de dahil olduğu uygulamaları yasaklayan bir yasayı savunmak zorunda kalacağı için pozisyonu tamamen savunulamazdı” ifadelerini kullandı.

ALİ: YASAL GEREKLİLİKLERİ YERİNE GETİRDİM

Ali, Başbakan Keir Starmer’a sunduğu istifa mektubunda, “Her zaman ilgili tüm yasal gereklilikleri yerine getirdiğimi açıkça belirtmek isterim. Görevime devam etmemin hükümetin iddialı çalışmalarında dikkat dağıtıcı olacağı açıktır” dedi.

Başbakan Starmer ise cevabında, “Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’ndaki gayretli çalışmalarınız önemli bir etki oluşturdu” sözleriyle teşekkür etti.

Kaynak: Dış Haberler

Abdülhamid Han yeni görevine hazırlanıyor! Türkiye 6 ülke ile el sıkıştıVatandaşa at, eşek ve domuz eti yedirenler artık e-Devlet'te! Bu listeye bakmadan dışarıda yemek yemeyin
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
10 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Acı gerçek mahkemede ortaya çıktı: Eve gitmemek için yalvarıyormuş - Dünya10 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Eve gitmemek için yalvarıyormuşABD basını Türkiye'yi manşete taşıdı! "Ankara savunmadan stratejik üstünlüğe yükseldi" - DünyaABD basını Türkiye'yi manşete taşıdı!90 yıl sonra bir ilk! Yeni Zelanda'ya demir attılar... - Dünya90 yıl sonra bir ilk! Yeni Zelanda'ya demir attılar...Ukrayna İHA’ları Rusya’yı felç etti! Benzin krizi kapıda - DünyaUkrayna İHA’ları Rusya’yı felç etti!Rusya'dan kan donduran hareket! Öksüz kalan Ukraynalı çocuklar 'seçilerek' alınıyor! ''Köle kataloğundan farksız'' - DünyaUkraynalı öksüz çocuklar için katalog yayımlandıNetanyahu'nun Gazze'yi işgal planına Avrupa’dan ilk tepki! İngiltere 'dur' dedi - DünyaAvrupa’dan ilk tepki! Netanyahu'ya ateş püskürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...