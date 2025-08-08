Abdülhamid Han yeni görevine hazırlanıyor! Türkiye, 6 ülke ile el sıkıştı

Türkiye’nin kararlı enerji politikası, Karadeniz’den Doğu Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada stratejik etkisini artırıyor.

Somali, Pakistan, Azerbaycan, Macaristan, Irak ve Libya ile petrol ve doğal gaz alanında yeni iş birlikleri planlanıyor.

ABDÜLHAMİD HAN KARADENİZ'DE YENİ GÖREVİNE HAZIRLANIYOR

Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, Karadeniz’deki Türkali-33 kuyusunda göreve başlayacak. Ağustos 2022’de filoya katılan gemi, Akdeniz ve Karadeniz’de bugüne kadar toplam 9 sondaj gerçekleştirdi. İlk görevini Akdeniz’deki Yörükler-1 kuyusunda yapan gemi, Ağustos 2024’te Karadeniz’de Göktepe-3 kuyusundaki çalışmalarına başlamış ve 19 Mayıs 2025’te bu süreci tamamlamıştı.

75 MİLYAR METREKÜPLÜK DEV GAZ KEŞFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs ayında duyurduğu 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, Abdülhamid Han tarafından Göktepe-3 kuyusunda yaklaşık 3 bin 500 metre derinlikte yapıldı. Keşif, Sakarya Gaz Sahası’nın 69 kilometre batısında ve karaya 165 kilometre uzaklıktaki Göktepe Sahası’nda gerçekleştirildi.

STRATEJİK ORTAKLIK ATAĞI

Türkiye’nin enerji politikası, Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu Afrika’da etkinliğini artırıyor. Bu kapsamda Somali, Pakistan, Azerbaycan, Macaristan, Irak ve Libya gibi ülkelerde kara ve deniz alanlarında petrol ve gaz aramalarına yönelik ortak projeler planlanıyor. Türkiye, enerji filosuna eklediği iki yeni derin deniz sondaj gemisiyle bu faaliyetleri ileri seviyeye taşımayı hedefliyor.

GÜÇLÜ ENERJİ FİLOSU İLE KÜRESEL REKABET

Hâlihazırda 4 sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisi ve 1 yüzer gaz üretim platformuna sahip olan Türkiye, yeni yatırımlarla küresel enerji sahnesinde daha güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor. Bu strateji, Türkiye’nin uluslararası pazarda etkinliğini artırarak enerji arz güvenliğini pekiştirecek.