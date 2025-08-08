Yavru kedilerin gazabına uğradı! Genç kadının güldüren anları kamerada

Bursa'da işe gitmek için evden çıkan Yasemin D., sitenin içinde yavru kedilerle karşılaştı. Yanlarından geçmek isterken, ayağa kalkan yavru 2 kedi, Yasemin D.'ye doğru koşmaya başladı.

APARTMANA KAÇTI

Yaşanan kovalamaca, Yasemin D.'nin apartmana girmesiyle son buldu. Kediler ise ne olur ne olmaz diye apartman kapısından ayrılmadı.

İZLEYENLERİ GÜLDÜREN GÖRÜNTÜLER

Kedi korkusu olan Yasemin D. ile minik kediler arasında yaşananlar, saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İzleyenleri güldüren video, sosyal medyada da milyonlarca kişi tarafından izlendi.