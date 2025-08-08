Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yavru kedilerin gazabına uğradı! Genç kadının güldüren anları kamerada

Yavru kedilerin gazabına uğradı! Genç kadının güldüren anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kedi, Kovalamaca, Yavru Kedi, Video, Sosyal Medya, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da işe gitmek için evden çıkan Yasemin D., yanlarından geçtiği sırada yavru kediler tarafından kovalandı. Genç kadının site içerisinde koşuşturduğu anlar izleyenleri güldürdü.

Bursa'da işe gitmek için evden çıkan Yasemin D., sitenin içinde yavru kedilerle karşılaştı. Yanlarından geçmek isterken, ayağa kalkan yavru 2 kedi, Yasemin D.'ye doğru koşmaya başladı.

Yavru kedilerin gazabına uğradı! Genç kadının güldüren anları kamerada - 1. Resim

APARTMANA KAÇTI

Yaşanan kovalamaca, Yasemin D.'nin apartmana girmesiyle son buldu. Kediler ise ne olur ne olmaz diye apartman kapısından ayrılmadı.

İZLEYENLERİ GÜLDÜREN GÖRÜNTÜLER

Kedi korkusu olan Yasemin D. ile minik kediler arasında yaşananlar, saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İzleyenleri güldüren video, sosyal medyada da milyonlarca kişi tarafından izlendi.

