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"Kedi balkona mahkum edildi" iddiası ortalığı karıştırdı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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&quot;Kedi balkona mahkum edildi&quot; iddiası ortalığı karıştırdı!
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de bir kedinin balkona mahkum edildiği iddia edilen ve büyük tepkiye sebep olan sosyal medya paylaşımı polis ekiplerini harekete geçirdi. Daire sakini, "Video yanlış anlaşılmaya açık, bunu kabul ediyorum ama öyle bir durum yok" diyerek kendini savundu.

Uluönder Mahallesi Menevşe Sokak üzerinde bulunan Güremek Sitesi'nde bir kedinin balkona mahkum edildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşım yapıldı. Kedinin sıcak havada susuz kaldığının da öne sürüldüğü paylaşım büyük tepki çekti. Durumu fark eden İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri harekete geçerek olayla ilgili çalışma başlattı.

"Kedi balkona mahkum edildi" iddiası ortalığı karıştırdı! - 1. Resim

BALKONDAKİ KEDİ POLİS TARAFINDAN İÇERİYE SOKULDU

Videonun çekildiği yeri tespit eden HAYDİ personeli, kedinin bulunduğu dairenin sakinlerine ulaşmaya çalıştı. Kedinin balkondaki bir halının altında saklandığı görülürken, çevrede inceleme yapan HAYDİ personeli komşulardan bilgi aldı. Kısa süre sonra bölgeye gelen bir daire sakini ile birlikte eve giren HAYDİ personeli, kediyi balkondan içeriye soktu. Öte yandan, kedinin de zarar görmeden atlayabilecek bir yükseklikte bulunmasına rağmen evden kaçmaması dikkat çekti.

"Kedi balkona mahkum edildi" iddiası ortalığı karıştırdı! - 2. Resim

"VİDEO YANLIŞ ANLAŞILMAYA AÇIK"

HAYDİ personelinin görüşme sağladığı daire sakini ise bir yanlış anlaşılmanın söz konusu olduğunu öne sürdü. Görüntülü olarak röportaj vermeyen ve ismini paylaşmak istemeyen erkek şahıs "Evde 2 kedimiz var. O kedi ablama ait, ismi Alice. Bu sıralar biraz rahatsız olduğu için ara ara balkona çıkartıyoruz. Ayrıca, evde temizlik olduğunda kendisi balkona gidebiliyor. İçeriye girmemesi için ayağımızla itelediğimiz olabilir ama tekme atmıyoruz. Aşıları ve çipi var, kötü bir durumu yok. Video yanlış anlaşılmaya açık, bunu kabul ediyorum ama öyle bir durum yok. Ayrıca, bazen diğer kedi ile anlaşamıyor. Birbirlerine zarar vermemeleri için uğraşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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