Vodefone CEO'sundan reform çağrısı: Yatırımın önündeki engeller kaldırılsın

23 Aralık 2023 04:30 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 04:32

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Cari açığın kapatılması için yerli üretim teşvik edilirken yabancı yatırımcıya da ihtiyaç duyuluyor. Ekonomi yönetimi yabancılarla sürekli yatırımcı buluşmaları gerçekleştiriyor. Diğer yandan yıllarca Türkiye’ye güvenerek yatırım yapan yabancılar da sorunlarına çözüm bulunmasını istiyor. Bu firmalardan biri de Vodafone Türkiye. Son 17 yılda Türkiye’ye 157,6 milyar TL yatırım yapan Vodafone, haberleşme sektörü yönelik hazırladığı raporla yatırım ortamındaki zorluklara dikkat çekti. Raporda rekabet ortamının iyileştirilerek öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlanması talep ediliyor.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy sektörün ayakta kalabilmesi için yatırım reformuna ihtiyaç duyulduğunu belirterek “Yatırımlarımız artıyor ama gelirlerimiz düşüyor. Sektörde yatırımlar sürdürülebilir değil. Diğer yandan yatırım yapmak istiyoruz ama engelleniyoruz. Fiber olmayan yere kendimiz kazı yapalım diyoruz, 18 ay geçiyor. Sonra ‘Buraya başka operatör yatırım yapacak’ cevabı alıyoruz. Yani bize dolaylı yoldan yatırım yapmayın deniyor” dedi.

5G TAKVİMİ BELİRLENMELİ

Türkiye’nin potansiyeline güvendiklerini dile getiren Aksoy yatırım konusunda adaletçi ve eşitlikçi bir yaklaşımı istediklerini ifade ederek yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: Mobilde spekturmla ilgili sorunlar var. 3G gibi artık ihtiyaca yetmeyen teknolojilerin 4.5G gibi daha yeni ve verimli teknolojilerle güncellenmesi gerekiyor. 3G’den çıkış herkesin faydasına olur. Türkiye’de 5G ihalesi için açıklanmış bir takvim yok. O zamana kadar 700 MHz bandı kullanılabilir. 3G ve 4G lisanslarımız 2029’da bitiyor. Adil ve eşitlikçi yetkilendirme önemli. Bu yatırım ve teşvik için de geçerli. İhalelerde lisans bedeline değil yatırıma odaklanılmalı. Uyduların tamamlayıcı teknolojiler olarak kullanılabilir. Bu alanda düzenlemeler gerekiyor. Biz uydu teknolojilerini destekliyoruz. Fiberin yaygınlaştırılması önceliklendirilmeli. İki rakibimiz Varlık Fonu’nda. Engellerin kaldırılması gerekiyor. Fiber yatırımı tek şirkete bırakılacak bir iş değil, tüm hanelere fiber götürülmesi mevcut yatırım hızıyla 2050’yi bulacak. Dünyada fiber konusunda ortak altyapı şirketi gibi modeller uygulanıyor. Örneğin İngiltere’de British Telekom yapısal ayrışma ile altyapı ve hizmet sunumu için iki ayrı şirket hâline getirildi. Openreach adlı altyapı şirketi tüm operatörlere fiber altyapı kurup kiralıyor. Ülkemizde de bu gibi rekabetin önünü açacak uygulamalara ihtiyaç olduğunun altını çizmek isterim. 2026’da süresi bitecek olan ve gündeme gelen sabit altyapı uzatma süreci, bu modellerin uygulamaya alınması için önemli bir fırsat sunmaktadır.”