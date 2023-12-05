Siber suçların tahmini maliyeti 8 trilyon doları aştı

5 Aralık 2023 16:25 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 16:25

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Anadolu Ajansı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Vodafone Business'ın Yeni Siber Güvenlik Operasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, işletmelerin dijital yolculuklarının her aşamasında yanlarında olduklarını söyledi. En kritik konuların başında gelen siber güvenlik alanında şirketleri proaktif bir yaklaşımla yönlendirdiklerini dile getiren Kestioğlu, bu konuda şöyle bir değerlendirme yaptı:

"500'den fazla metrik ile sistem takibi yapabildiğimiz Ankara'daki Siber Güvenlik Operasyon Merkezi'mizde, işletmelerdeki siber olayların izlemesini, raporlamasını ve şüpheli olaylara anında müdahale edilmesini 7/24 sağlamamızın yanı sıra işletmelere siber güvenlik altyapılarının oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda proje bazlı çözümler sunuyoruz. Yeni Siber Güvenlik Operasyon Merkezi'miz ile siber güvenlik tarafında işletmelerimizin çok daha yoğun bir şekilde yanında yer alırken, önümüzdeki dönemde bu alandaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

Faaliyetlerine mobil operatör olarak başladıklarını ancak son 5-6 yıldır bulut altyapısına ciddi yatırımlar yaptıklarını söyleyen Kestioğlu, "kullandığın kadar öde" modeliyle kurumların bilişim teknolojisi ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.

YAPAY ZEKA VE 5G TEKNOLOJİLERİ İLE VERİ MİKTARI ARTTI

Kestioğlu, yapay zeka ve 5G teknolojisinin kullanılmaya başlanmasıyla veri miktarının arttığına işaret ederek, web tabanlı uygulamaların bulut sistemini kullanmaya başlamasıyla etkileşimin arttığını ve güvenlik açığı oluştuğunu vurguladı. Kestioğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Dünyada inanılmaz derecede siber ataklar gerçekleşiyor. Birçok firma hem itibarını hem verisini hem de müşterisini kaybediyor. 2023'te siber suçların maliyetinin 8 trilyon doları, 2025'te de 10 trilyon doları aşması bekleniyor.

WatchGuard'ın yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de her 3 dakikada bir kötü maksatlı siber atak gerçekleşiyor. İlk 6 ayda yaklaşık 684 bin civarında kötü amaçlı atak gerçekleşmiş. Her ölçekten şirket siber atağa maruz kalıyor. Siber saldırı atakları geçen yıla göre kıyaslandığında yüzde 160 artmış. Hepimiz cep telefonları üzerinden kullandığımız aplikasyonlardan bahsediyoruz ama bankacılık ve e-Devlet gibi bugün birçok kritik uygulamayı cep telefonlarından yapabiliyoruz. Çok entegrasyon da tehdide açık hale getiriyor."

KAMU İÇİN BULUT ALTYAPI PROJESİ GELİŞTİRİLİYOR

Konuşmasının ardından gazetecilerin depremde yaşanan sıkıntıları hatırlatması üzerine Kestioğlu, "İstanbul merkezli şirketiz ama Ankara'da da güçlü bir merkezimizin olmasını istedik. Yeni istihdamlar oluşturarak sadece muhtemel depremi değil herhangi bir krizi, daha iyi yönetecek ilave kadrolarımızı buraya aldık. Muhtemel bir krizi bu merkezimiz İstanbul'da hiç kimse olmasa da sıfırdan yönetebilecek. İlgili devlet kurumlarıyla birlikte daha iyi bir koordinasyonla geleceğe hazırlanıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'daki veri merkezindeki şirketlerin yedek sistemlerinin İzmir, Ankara gibi farklı lokasyonlarda yedeklendiğini belirten Kestioğlu, potansiyel bir afette Ankara'da da 7 gün 24 saat hizmet verebilecek güçlü teknik kadrolarının olduğunu ifade etti.

Kestioğlu, "Siber saldırılar ağırlıklı olarak hangi sektörlere yapılıyor" sorusuna karşılık, en çok e-para, elektronik ticaret faaliyetlerinde bulunan şirketlere siber saldırı yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile bir çalışma yaptıklarını dile getiren Kestioğlu, "Gelecek dönem kamunun da bulut altyapılarına geçmesiyle ilgili taslak aşamasında olan çalışma var. Sektörden birçok firmadan da görüş alındı." ifadesini kullandı.